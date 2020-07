Mann fässt sich vor zwei Frauen an: Polizei sucht Exhibitionist in Stralsund

Stralsund

Ein Mann hat sich am Sonntag im Stralsunder Stadtteil Devin am Strand selbst angefasst, als er in der Nähe von zwei 22-jährigen Frauen stand. Der Polizei zufolge haben die Frauen den Mann im Gebüsch gesehen und geschrien, dass er verschwinden solle. Er zog sich die Hose hoch und lief weg. Die jungen Frauen erstatteten Anzeige.

Der Mann wird jetzt von der Polizei gesucht. Er ist etwa 1,70 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hat ein südländisches Aussehen. Zudem hat er dunkle Augen und Haare sowie auffällig dunkle Augenringe. Er trägt eine ausgewaschene blaue Jeans und ein ausgeblichenes hellblaues T-Shirt, keinen Bart und keine sichtbaren Tattoos.

Polizei sucht Hinweise

Wer den Mann gesehen hat, soll sich an die Einsatzleitstelle in Anklam unter 0395 / 55822224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle melden.

