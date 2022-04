Mann in Stralsund niedergestochen: Nachbarn hörten Schreie – und retteten 58-Jährigen

Stralsund

Ein schreckliches Verbrechen erschüttert den Stralsunder Stadtteil Grünhufe. In der Nacht zu Donnerstag soll laut Staatsanwaltschaft Stralsund und Polizeipräsidium Neubrandenburg ein maskierter Täter unvermittelt auf einen 58-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer wurde dabei offenbar so schwer verletzt, dass es ohne Notoperation verstorben wäre. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei fehlt vom mutmaßlichen Täter jede Spur.

„Vor unserem Block standen plötzlich viele Polizeiautos und Krankenwagen“, sagt Mohamad A., der in dem Mehrfamilienhaus wohnt. Quelle: Christian Rödel

In der Nachbarschaft hatte man Angst. „Meine Eltern, Geschwister und ich haben in der Nacht den Hubschrauber über unserem Haus gehört – wir sind davon aufgewacht“, schildert der Jugendliche Mohamad A., der im betroffenen Block im Wohngebiet Vogelsang wohnt, am Donnerstagnachmittag die Situation. In der Nacht hätte er noch nicht gewusst, was dort passiert ist. „Vor unserem Block standen plötzlich ganz viele Polizeiautos und ein Krankenwagen mit Blaulicht“, sagt er. Mohamad A. hofft, dass der Fall schnell geklärt – und der Täter gefunden werden kann.

Nachbarn retteten 58-Jährigem vermutlich das Leben

„Der Zustand des Mannes war kritisch. Wir hoffen, dass wir bald mit ihm sprechen können. Vieles ist noch unklar.“ Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg. Quelle: Hannes Ewert

Laut Polizei steht der Verdacht der versuchten Tötung im Raum. Gegen 21.25 Uhr am Mittwochabend wurden Polizei und Rettungskräfte von Zeugen verständigt und zu dem Mehrfamilienhaus in der Vogelsangstraße 73 gerufen. Nachbarn hatten den schwerverletzen Mann im Hausflur gefunden – und gerettet. Denn als die Beamten eintrafen, versorgten sie den 58- Jährigen und leisteten Erste Hilfe. Mit mehreren Stichverletzungen wurde er anschließend von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht – und dort notoperiert. „Sein Zustand war kritisch“, sagt Nicole Buchfink, Sprecherin der Polizei. Doch der Mann habe überlebt. Ansprechbar war er bis Donnerstagnachmittag jedoch nicht – was die Ermittlungen enorm erschwert. „Aktuell haben wir weder einen Täter, noch ein Motiv“, sagt ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft.

Täter trug eine Art Karnevalsmaske

Bisher sind die Erkenntnisse der Polizei nur sehr vage. Sie können sich nur auf Darstellungen von Zeugen berufen, die noch für einen kurzen Moment mit dem Verletzten sprechen konnten. Was sich im Mehrfamilienhaus abgespielt hat, muss jedoch dramatisch gewesen sein. Demnach habe der bisher unbekannte Mann an der Tür des 58-jährigen Deutschen geklopft – und direkt nach der Öffnung unvermittelt auf den Mann eingestochen, mehrfach.

Die Nachbarn gaben an, das Klopfen und anschließend die Hilfeschreie gehört zu haben. Als sie auf den Flur kamen, stellten sie den Schwerverletzten vor seiner Wohnungstür fest. Sie begannen unmittelbar mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen und informierten die Polizei. Den Täter konnten sie selbst nicht mehr wahrnehmen. Es soll jedoch ein junger Mann gewesen sein, dunkel gekleidet, das Gesicht mit einer Art Karnevalsmaske verhüllt. Dem Verdächtigen gelang die Flucht durch den Kellerausgang des Hauses.

Die Polizei suchte Täter mit Hubschrauber und Fährtenhund

Noch in der Nacht mobilisierte die Polizei Stralsund ein Großaufgebot und startete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Drei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeihauptreviers Stralsund und Unterstützungskräfte aus Bergen, Sassnitz, Barth und Grimmen wurden eingesetzt. Auch der Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und ein Fährtenhund kamen zum Einsatz. Doch die Fahndung in der Nacht zu Donnerstag blieb erfolglos. Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort zahlreiche Spuren.

Ein Polizeiauto ist am Donnerstag im Stadtteil Grünhufe unterwegs. Quelle: Stefan Sauer

Auch am Donnerstag lief die Suche nach dem Täter weiter. Erschwert wird diese jedoch, weil keine Geruchsprobe von der gesuchten Person entnommen werden konnte, weshalb auch keine Fährtenhunde mehr zum Einsatz kamen.

Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen. Wer am 6. April 2022, gegen 21.25 Uhr, im Stadtteil Grünhufe, insbesondere im Bereich der Vogelsangstraße, eine auffällige Person gesehen hat oder sonstige Feststellungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, wird gebeten, sich an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55 822 224, die Internetwache der Landespolizei MV oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Umfeld des Opfers muss befragt werden

Da die Hintergründe der Tat weiterhin vollkommen unklar sind, führt die Polizei nach OZ-Informationen derzeit Gespräche im Umfeld des Opfers. So soll rausgefunden werden, ob eine mögliche Beziehung zwischen Täter und Opfer besteht und – ob es eventuelle Feindschaften gab. „Vieles ist noch unklar“, sagt die Pressesprecherin der Polizei. „Für die Ermittlungen ist es daher enorm wichtig, dass sich der Gesundheitszustand des Mannes bessert und mit ihm gesprochen werden kann.“

Blick auf den Block: Hier soll sich das Verbrechen ereignet haben. Quelle: Stefan Sauer

Darauf hofft auch der Staatsanwalt. „Wir stehen in engem Austausch mit der Polizei. Von uns kommt auch die Einschätzung, dass es sich um versuchten Totschlag handelt“, sagt Staatsanwalt Martin Cloppenburg. „Es ist aber nur eine vorläufige Bewertung. Wir haben kein Motiv, keiner weiß momentan, warum der 58-Jährige angegriffen wurde.“ So könne sich die Einschätzung auch noch ändern. „Es kann auch auf schwere Körperverletzung – oder auch auf Mord hinauslaufen. Doch dafür gibt es momentan noch keine Indizien.“ Aus Sicht der Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen recht seltenen Fall. „Tötungsdelikte sind zum Glück selten“, sagt Cloppenburg. „Dennoch gibt es das immer wieder. Auch in Stralsund.“

Von Kay Steinke und Christian Rödel