Ein 55 Jahre alter Mann hat mit einer Kalaschnikow auf sein eigenes Haus in der Gemeinde Niepars bei Stralsund geschossen. Dabei ist laut Polizei eine Scheibe zu Bruch gegangen, verletzt wurde aber niemand. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonnabend um 2.40 Uhr.

Vorausgegangen ist den Angaben zufolge ein Familienstreit. Der Mann sei sehr betrunken gewesen (1,98 Promille) und habe sich laut Polizei in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden.

Die alarmierten Einsatzkräfte haben die Waffe sichergestellt und den Schützen in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Mann war zuvor nicht polizeibekannt. Woher die Waffe stammt, muss nun durch die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermittelt werden. Sie ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Waffenbesitzes.

