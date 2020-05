Mann stiehlt Waren in Stralsunder Einkaufsmarkt – und flüchtet

Stralsund

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am 2. Mai gegen 19.45 Uhr in einem Stralsunder Einkaufsmarkt in der Kleinen Parower Straße ereignet. Wie die Polizei mitteilte, versteckte ein bisher unbekannter Mann mehrere Waren in einem mitgeführten Rucksack. An der Kasse legte er aber nur wenige Getränkeflaschen zur Bezahlung aufs Band.

Nachdem der Mann an der Kasse auf den mutmaßlichen Diebstahl angesprochen worden ist, ergriff er laut Polizei die Flucht. Hierbei kam es zu einem Gerangel mit Zeugen, bei dem sich der Unbekannte aber losreißen konnte.

Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den flüchtenden Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthalt machen? Er ist etwa 1,80 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt und hat dunkelblondes kurzes Haar. Zur Tatzeit trug er eine olivgrüne Jacke, helle Sportschuhe und eine Wollmütze.

Weitere OZ+ Artikel

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03831/28 900 im Polizeihauptrevier Stralsund, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Mehr zum Thema:

Von OZ