Der 62-Jährige war Anfang April bei Malerarbeiten an einer Hausfassade in Groß Kordshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) aus mehreren Metern Höhe von einer Arbeitsbühne gestürzt. Nun starb er an den Folgen seiner schweren Verletzung. Die Kripo schließt Fremdverschulden nicht aus.