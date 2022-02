Mann überfällt Spielhalle in Stralsund mit Messer

Stralsund

Ein Mann hat in Stralsund eine Spielhalle überfallen und die Angestellte mit einem Messer bedroht. Der Täter habe am Mittwochnachmittag mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet, teilte die Polizei am Abend mit. Nach ersten Erkenntnissen habe er die Spielhalle allein betreten, das Messer gezogen und Bargeld von der Mitarbeiterin gefordert. Das Geld habe er eingesteckt und sei dann geflüchtet. Die Angestellte sei nicht verletzt worden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben der Mitarbeiterin soll der Mann etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er trug demnach eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und weiße Turnschuhe. Die Polizei sucht Zeugen.

Von RND/dpa