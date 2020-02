Stralsund

Mit einem angehenden Rettungshund durch die Stralsunder Altstadt: Mirko Pietralczyk und Irish Setter Amra verfolgten am Wochenende die Fährte einer vermissten Person – wie etliche andere Hundeführer mit ihren Tieren, die an einem Seminar von Mantrailing-Coach Dirk Fellechner teilnahmen.Für Amra war es das erste Training. Das junge Weibchen ist erst etwas mehr als ein Jahr alt. Herrchen Mirko Pietralczyk, der in Cottbus als Beleuchter am Theater arbeitet, will den in Hund in seiner Geburtsstadt ausbilden lassen. In Südbrandenburg könnte Amra dann später für die Johanniter zum Einsatz kommen, wenn Menschen Hilfe benötigen.„Das Training ist aufwendig. Jeder Hund muss einzeln ran“, erklärt Ausbilder Fellechner. Zwei Mal im Jahr bietet er das Training in Stralsund an. „Über ein Taschentuch nimmt Amra den Individualgeruch einer Person auf. Der Hund blendet dann die anderen menschlichen Gerüche in der Stadt aus und sucht die vermisste Person.“ Wenn er diese findet, gibt es für Amra eine Belohnung.

