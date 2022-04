Manuela Schwesig in Stralsund: Viel Rückendeckung statt Rücktrittsforderungen

Stralsund

Vor ihrem Auftritt als Ehrengast der 5. „Windflüchter“-Gala zugunsten der Stiftung „Betroffen“ am Abend in der Brauerei nutzte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihren Aufenthalt in der Hansestadt, um zuvor vor dem Strelapark Melanie Rocksien-Riad in ihrem Wahlkampf den Rücken zu stärken. Diese wird in ihrer Kandidatur für den Posten der Oberbürgermeisterin Stralsunds bekanntlich von SPD und Grüne unterstützt.

Dabei kann Manuela Schwesig – die derzeit massiv Kritik und Rücktrittsforderungen einstecken muss – selbst jeden Rückhalt gut gebrauchen. Und den bekam sie von den Stralsundern an diesem Nachmittag auch. „Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Bleiben Sie unsere Ministerpräsidentin. Dass es so gekommen ist, konnte keiner vorhersehen“, meinte ein Stralsunder Rentner, der anonym bleiben wollte.

Stralsunds OB-Kandidatin Melanie Rocksien-Riad (Mitte) wurde am Samstag vor dem Strelapark in ihrem Wahlkampf von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der Landtagsabgeordneten Beatrix Hegenkötter unterstützt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Dass man ihr jetzt sowas vorwirft, ist Käse“, meint Hartmut Altendorf. „Das kann nicht sein. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass Nord Stream 2 fertig wird. Für den russischen Präsidenten kann sie nichts“, sagt der Stralsunder.

In viele Gespräche wurde Manuela Schwesig verwickelt. „Ich habe ihr meine Sympathie ausgesprochen für ihre Politik, für die sie jetzt auf das Schafott geführt wird“, sagt auch eine andere Stralsunderin, die nicht namentlich erwähnt werden möchte.

„Solche Rücktrittsforderungen würde ich nicht annehmen an ihrer Stelle. Das ist das Letzte“, meint auch Gerd Thiel. Der Kraftfahrer hat sich mit der Ministerpräsidentin lieber über die wirtschaftliche Situation in Mecklenburg-Vorpommern unterhalten.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schaute am Samstag beim Wahlkampf von Stralsunds OB-Kandidatin Melanie Rocksien-Riad (unterstützt von SPD und Grüne) vorbei. Ins Gespräch kam hier mit ihr auch Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Thomas Nitz, der zuletzt lautstark Rücktrittsforderungen äußerte, schaute ebenfalls vorbei und übergab der OB-Kandidatin Melanie Rocksien-Riad Unterlagen mit seinen gesammelten Briefen. Die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit der Ministerpräsidentin nutzte er nicht. Stattdessen bezog er am Abend vor der Brauerei mit vier ukrainischen Bürgern Stellung, um dort auf einem Schild nochmals ihren Rücktritt zu fordern.

Der Stralsunder Thomas Nitz erschien vor der "Windflüchter"-Gala um dort mit Unterstützung einiger weniger ukrainischen Bürger Rücktrittsforderungen an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu stellen. Die Gelegenheit zum direkten Gespräch mit ihr am Nachmittag vor dem Strelapark, ließ er hingegen ungenutzt, obwohl er vor Ort war. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Stralsunder SPD positionierte sich allerdings ganz klar: „Unsere beiden Ortsvereine haben während einer Versammlung am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass wir alle hinter ihr stehen und die Rücktrittsforderungen abweisen“, betont Bernd Röll.

Von Wenke Büssow-Krämer