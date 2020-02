Marina Stralsund: Toter Mann im Wasser entdeckt

Stralsund

Eine leblose Person ist am Dienstagvormittag im Wasser in Stralsund nahe der Steganlage in der Marina Dänholm Nord gefunden worden. Wie die Polizei bekannt gab, konnte der Notarzt nur noch den Tod des 58-Jährigen feststellen.

Zuvor wurde der Mann von seiner Frau als vermisst gemeldet. Er sei bereits seit dem Wochenende nicht mehr zu Hause gewesen und am Montag nicht zur Arbeit gekommen. Die Frau vermutete, dass sich der Gesuchte im Bereich der Marina befinden könnte.

Polizei geht nicht von einer Straftat aus

Gegen 9 Uhr wurde der Mann leblos im Wasser treibend entdeckt. Der Tote wurde durch die Kameraden der Stralsunder Feuerwehr geborgen.Die Polizei geht derzeit nicht von einer Fremdeinwirkung oder einer Straftat aus.

Ersten Untersuchungen zufolge sei der 58-Jährige vermutlich in dem Hafen ins Wasser gestürzt. Die Beamten haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.

Hier bekommen Sie Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Sie von Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Lesen Sie auch:

Von OZ