Marina neuhof: Das alles bietet der Hafen am Strelasund

Neuhof

Wenn alles klappt, wie es sich die Marina-Betreiber in Neuhof am Strelasund vorstellen, hat der Hafen ab spätestens der nächster Saison wieder ein Restaurant. „Wir sind aktiv auf Pächtersuche für 2022 und spätestens im April soll das Restaurant direkt im Marinagebäude mit der Terrasse und Blick auf den Strelasund und die Halbinsel Devin wieder öffnen“, sagt die Hafenbüroleiterin Ingrid Müller-Neuhof.

Im März 2020 sei die Suche nach einem neuen Restaurantbetreiber aufgrund des Shutdowns der Corona-Pandemie absolut eingestellt worden. Seit diesem Juli werde aktiv gesucht, und es gebe derzeit bereits sieben Interessenten. „Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen“, sagt Müller-Neuhof. Sie sei jedoch sehr optimistisch, dass die richtigen Partner gefunden werden.

Kulinarisch versorgt werden Wassersportler und andere Gäste der Marina dennoch derzeit auf dem Gelände: Die „Sund­angler“ laden dazu gleich rechts der Straße am Marina-Eingang in ihr Bistro ein. Sie boten ursprünglich lediglich einen Imbiss, mit Bootsvermietung, Angelshop, Ferienwohnungen und Räucherfisch sind sie eine echte kulinarische Adresse geworden.

Saison läuft super

Die Marina Neuhof ist in diesem Jahr voll ausgelastet. Quelle: Almut Jaekel

Zufrieden ist Ingrid Müller-Neuhof mit der Saison 2021. „Wir haben den Eindruck, dass es Segler und andere Bootsführer wegen Corona statt nach Kroatien oder Spanien an die Ostsee und die Nordsee treibt. Und so eben auch zu uns“, freut sie sich über die gute Nachfrage. 210 Liegeplätze gibt es jetzt, nach der jüngsten Erweiterung des Hafens um rund 50 Plätze in nördliche Richtung. Die Plätze sind ausgebucht – auch schon für das nächste Jahr. „Aber unsere Dauerlieger schippern natürlich auch mal woanders hin und so können wir Gastliegern zeitweise Plätze anbieten“, sagt Müller-Neuhof. Das werde gern genutzt, und die Gäste auf Zeit bleiben von einer Woche bis zu mehreren Monaten am Strelasund.

Neuhöfer in der Karibik

Es komme auch vor, dass Neuhöfer Dauerlieger ihre Boote überführen lassen und dann im hiesigen Winter mehrere Monate beispielsweise in der Karibik verbringen. Derzeit ziehe es die Wassersportler allerdings nicht so weit fort – vermutlich auch wegen Corona. In Skandinavien sind Boote mit Stammhafen Neuhof allerdings oft anzutreffen.

Service in der Marina Neuhof 210 Liegeplätze für Segel- und Motorboote inklusive Sanitäreinrichtungen, Sanitäranlagen, Strom und Wasseranschluss an sämtlichen Liegeplätzen, Bunkerstation für Diesel und Benzin, Abfallentsorgung, Bootskran sowie Slipbahn Yachtservive Etzold, Holger Etzold Boots- und Schiffsbaumeister Yacht- und Bootsbau Greger, Reparatur, Service, Neubau, Motorenwerkstatt Danny Langner in Zusammenarbeit mit Motor-Spezi Service GmbH, Groß Lüdershagen Elektronik/Elektro, Yachttechnik Malte Baumbach Segel- und Ringgservice Ansgar Wasner in Zusammenarbeit mit Robert Radtke Segelmacherei & Mastenbau Greifswald-Wieck Sundangler, Sebastian Müller, Bistro, Bootsvermietung, Angelshop, Ferienwohnungen und Räucherfisch, em²-Segelcampus mit Angeboten rund ums Kanusegeln, Übernachtungen, Workshops, Versorgung, Campen, Kurse

Große negative Auswirkungen habe die Pandemie für die Neuhöfer Marina-Betreiber bisher nicht. „Wir wissen beispielsweise nicht von Bootseignern, die aufgrund von Mindereinnahmen ihr Boot verkaufen mussten“, erzählt Ingrid Müller-Neuhof. „Die Menschen kaufen eher ein Wohnmobil oder eben ein Boot in diesen Zeiten.“

Zeitliche Verzögerungen

Pandemiebedingte Einschränken hätte es jedoch auch 2021 gegeben und deshalb enorme zeitliche Verzögerungen. Müller-Neuhof: „Teilweise kranen wir jetzt noch Boote ein, die sonst im Mai zu Wasser gelassen worden wären.“ Andere Motor- oder Segelyachten würden dagegen bereits wieder ausgekrant. Und so haben die insgesamt sechs Marina-Mitarbeiter – vier von ihnen sind in Vollzeit beschäftigt – alle Hände voll zu tun im Service um die Wassersportler.

Neues Angebot: Kanusegeln

Doch nicht nur die Marina selbst ist für die Wassersportler auf dem Gelände da. Bootsbauer, Motorenspezialisten und Segelmacher bieten ihren Service rund ums Boot an. Neu ist der em²-Segelcampus mit Angeboten rund ums Kanusegeln. Von der Übernachtung über das eigentliche Segeln im Kanu bis zu Workshops zum Bauen bieten Bert Müller, sein Vater Ingo Müller und Eckhard Euen alles an, damit Interessenten sicher mit dem Kanu auf dem Strelasund unterwegs sein können.

Derzeit lernen künftige Kanu-Segler in einem Workshop bei Ingo Müller gerade, wie sie ihr eigenes Boot am besten mit einem Segel ausstatten. „Das ist natürlich auch bei Leihbooten möglich“, erläutert Eckhard Euen. Und mit einem folgenden Segelkurs im Kanu sei auch das Segeln auf dem Strelasund sicher. Euen: „Man muss nur lernen und wissen, was man tut und Wetter und Wasser richtig einschätzen können. Deshalb wollen wir die Interessenten an die Hand nehmen.“

Von Almut Jaekel