Marine in Stralsund: Rekruten vor dem Rathaus vereidigt

Stralsund

Es war eine besondere Vereidigung, die am Donnerstag auf dem Alten Markt vor dem Stralsunder Rathaus über die Bühne ging. Nach mehr als zwei Jahren konnten die Rekruten der Parower Marinetechnikschule (MTS) für ihr Gelöbnis wieder im Herzen der Hansestadt aufmarschieren. Bei Fackelschein in der Abenddämmerung und musikalisch begleitet durch das Heeresmusikkorps Neubrandenburg legten 156 Rekruten, darunter 16 weibliche Soldaten, ihr Treuebekenntnis zur Bundesrepublik Deutschland ab. Dies erschien an diesem Abend wichtiger denn je, weil Russland seit drei Wochen mitten in Europa Krieg führt. Auch für die jungen Soldaten hat sich die Situation geändert, zum Anfang ihrer Grundausbildung herrschte in Europa noch Frieden.

„Der heutige, öffentliche Festakt sollte ein Aufbruch sein. Doch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine überstrahlt diesen Aufbruch“, sagte Kapitän zur See Oliver Jülke (58), Kommandeur der Marinetechnikschule. Vor zahlreichen Zuschauern auf dem Alten Markt verurteilte er den Einmarsch Russlands und bezeichnete ihn als eine „Zäsur für die internationale Weltordnung“. „Trotz dieser Situation haben sie an ihrem Vorhaben festgehalten, die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Dafür verdienen sie unseren Respekt“, sagte Jülke. „Dennoch kann ihnen heute niemand versichern, dass sie nicht doch irgendwann eingesetzt werden.“

Ähnlich drastische Worte wählte auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Wir sehen den verzweifelten Kampf der Ukrainer, die mit viel Mut einer Übermacht entgegentreten. Dennoch kann man an einem Krieg nichts beschönigen. Dort werden Menschen getötet – und Deutschland hat es sich über die letzten Jahre hinweg zu bequem gemacht“, sagte Badrow – und zollte den jungen Soldaten Respekt. „Sie stellen sich trotzdem in den Dienst der deutschen Bevölkerung, hier in unserer Stadt, im Herzen der Gesellschaft, wo sind hingehören. Dafür sind wir ihnen dankbar.“

Martina von der Ruhr (links) reiste extra aus dem griechischen Korfu an, um die Vereidigung ihrer Tochter Chantal Lara von der Ruhr miterleben zu können. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Vor zahlreichen Zuschauern ehrte MTS-Kommandeur Jülke Martina von der Ruhr. Sie nahm die weiteste Anreise aller Elternteile auf sich, um bei dem Gelöbnis ihrer Tochter, Matrose Chantal Lara von der Ruhr, in Stralsund dabei sein zu können. Derzeit wohnt die Mutter in Korfu in Griechenland, 1857 Kilometer entfernt von Stralsund. Nach der Zeremonie nahm die Mutter ihre Tochter in den Arm. Beide freuen sich auf die neue Aufgabe für die 30-Jährige. Denn die junge Soldatin wird bald ihren Dienst auf der Fregatte „Lübeck“ antreten. Zuvor muss sie jedoch noch die Grundausbildung durchstehen, das Leben im Biwag steht noch bevor. Die 30-Jährige war vorher in unterschiedlichen Bereichen wie der Altenpflege tätig – und freut sich nun auf den neuen Lebensweg. „Noch war ich jung genug für diesen Schritt“, sagt sie. Marschieren, Nachtmärsche und besonders die Schießausbildung seien für sie noch Neuland gewesen. „Wir versuchen in der Truppe auf dem Laufenden zu bleiben, bei allen politischen Entwicklungen“, sagt sie. Auch die Entwicklung in der Ukraine würden sie entsprechend verfolgen. „Ja, die Situation hat sich absolut verändert“, sagt sie.

Oliver Jülke (rechts), Kommandeur der Marinetechnikschule Parow, übergibt dem Matrosen Kurt Kremerskoten den Gedenkstein für die Rekruten des 1. Quartals 2022. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Ganz ähnlich sieht es auch Matrose Kurt Kremerskoten (19) aus Gera, der als Vertreter für alle 156 Rekruten einen Messing-Gedenkstein für die aktuelle Grundausbildung entgegen nahm. Der Stein soll später auf dem MTS-Gelände an die Rekruten des ersten Quartals 2022 erinnern. „Ich habe mich für die Marine entschieden, weil ich das Meer und große Schiffe einfach toll finde“, sagt der 19-Jährige. „Auf die neue Situation werden wir natürlich sensibilisiert. Auch unter den Rekruten ist es ein Thema“, sagt er. Dennoch freue er sich jetzt erstmal auf seine weitere Ausbildung.

Die deutsche Marine in Zahlen Der deutschen Marine gehören derzeit rund 16 300 Soldatinnen und Soldaten an. Hinzu kommen 1800 Zivilangestellte. Etwa 1500 Männer und Frauen sind derzeit weltweit im Einsatz, die meisten davon im Mittelmeer. Zu den Booten und Schiffen der Marine zählen vor allem Fregatten als größte Kriegsschiffe, sowie U-Boote, Minenjäger, Versorger und die in Rostock stationierten Korvetten. Das Geschwader wird derzeit von fünf auf zehn Boote aufgerüstet. Die größte Ausbildungsstätte der Marine ist die MTS in Parow bei Stralsund. Insgesamt führt die MTS jährlich mehr als 180 Lehrgänge durch. Dabei reicht das Spektrum von wenigen Tagen bis hin zu 21 Monaten Lehrgangsdauer und vom Matrosen bis zum Offizier. Durchschnittlich befinden sich rund 1000 Rekruten und Lehrgangsteilnehmer tagtäglich an der Schule.

Von Kay Steinke