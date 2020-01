Parow

Von den elf Standorten der Deutschen Marine in Norddeutschland ist die Marinetechnikschule in Parow einer der wichtigsten. Denn neben der militärischen Ausbildung werden hier auch jährlich Arbeitskräfte für den zivilen Markt fit gemacht. Diese Bedeutung unterstrich auch Klaus-Jürgen Strupp (58), Präsident der IHK zu Rostock. „Nach der Digitalisierung und Entbürokratisierung suchen wir händeringend nach guten Fachleuten, die gern in MV leben und arbeiten möchten“, sagte der IHK-Chef Ende Dezember auf der Freisprechung der 74 Soldaten, die ihre Ausbildung in den elektronisch-technischen Berufen beendeten. Damit seien sie ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Region – nach ihrer Zeit bei der Bundeswehr.

In 21 Monaten zum Berufsabschluss

„Keines der abgeschlossenen Berufsbilder ist statisch“, erklärte Kapitän zur See Oliver Jülke (55), Kommandeur der Marinetechnikschule. Neben der militärischen Ausbildung setzt seine MTS jetzt seit rund 25 Jahren auf eine zivile Berufsausbildung unter den Argusaugen der Industrie- und Handelskammer ( IHK). „Die jungen Soldaten kommen in 21 Monaten harten Lernens zu einem Berufsabschluss“, sagt MTS-Sprecherin Nicole Kubsch. „Auszubildende im zivilen Bereich haben dafür bis zu dreieinhalb Jahre Zeit“, erklärt sie. Der Schwerpunkt der erlernbaren Berufe ist dabei seit Jahren auf Elektronik fokussiert. 2019 konnten 13 Gesellenbriefe für Betriebstechniker, zwei für Automatisierungstechniker, 20 für Elektroniker für Geräte und Systeme, 14 für die IT-Systemelektroniker und 20 für die Fachinformatiker überreicht werden. Fünf Industriemeister für Elektrotechnik erhielten ihre Meisterbriefe. „Um den Anforderungen in diesem knappen Zeitraum von 21 Monaten gerecht zu werden, haben wir Motivation und Durchhaltevermögen bewiesen und mussten leider auch Freizeit opfern“, sagt Obermaat Kate-Lynn Müller (20).

MTS bietet Technik-Camp für Jugendliche

Die Akquise für die Marine beginnt früh. So wurde 2019 für Jugendliche ein IT- und Technik-Camp angeboten. Schüler konnten sich eine Woche lang über die MTS informieren und Einblicke in die Grundausbildung bekommen. Denn laut Kommandeur Oliver Jülke ist ein wichtiges Ziel, wieder mehr Rekruten zu gewinnen – auch aus der Region. An vier Festakten konnten 2019 immerhin 585 Rekruten vereidigt werden. Die jungen Soldaten kommen dabei nicht nur aus dem Bundesgebiet. So legte bei der 4. Vereidigung des Jahres 2019, bei der allein 250 Marinesoldaten ihr Gelöbnis ablegten, eine Rekruten-Mutter für die Anreise nach Stralsund 5080 Kilometer zurück. Sie kam aus Shekh Zayed in Ägypten. Laut Kubsch führt jedoch eine Mutter aus dem Jahr 2012 noch immer die „Entfernungsrangliste“ an. Damals reiste eine Frau aus dem japanischen Yokohama an und legte somit für die Vereidigung ihres Kindes ganze 8820 Kilometer zurück.

Mehr lesen:

Soldatin Anna Sophie Venus schraubt besser als die Männer

Blick hinter die Kulissen der MTS

Von Kay Steinke