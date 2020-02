Stralsund/Sankt Petersburg

MS Tanja liegt im Stralsunder Hafen. Der stahlblaue Rumpf des Schiffes glänzt wie neu im Sonnenschein. Obwohl der Frachter schon 1989 gebaut wurde. Stepan Kurdyumov strahlt wie sein Schiff, das erst im letzten August bei einer Werft im litauischen Klaipeda aufpoliert wurde: „Welcome on board!“, schüttelt er einem die Hand und bittet Platz zu nehmen. Der russische Kapitän antwortet, befragt, woher er stamme: „Aus Königsberg, kurz König genannt! Sagen bei uns die meisten“. Politisch korrekt sei doch aber Kaliningrad. „Klar, aber: nein, nein, das ist kein guter Name, dieser Michail Kalinin hatte viele Menschen auf dem Gewissen und nie etwas mit unserer Stadt zu tun!“ Also dann Königsberg, die ostpreußische Heimat des deutschen Philosophen Immanuel Kant. „Sie ist wieder ganz schön geworden“, freut sich der Kapitän, „da lässt sich´s inzwischen gut leben“. Auch kämen ja infolge des erleichterten Visums immer mehr Touristen. Auch Stralsund hätte sich für Touristen gut entwickelt. Der Kapitän selbst habe sich Stralsund angesehen und gestaunt: „Vor 25 Jahren brachten wir mit Volgobalt-Frachtern Kohle hierher. Die Innenstadt erkennt man ja nicht wieder! Hat sich viel getan, alle Achtung!“, sagt er.

Kapitän Stepan Kurdyumov aus Königsberg auf der Brücke Quelle: Peer Schmidt-Walther

Russischer Dünger für deutsche Landwirte

Zwischendurch schaut der 64-Jährige besorgt durch die Brückenfenster: „Wenn´s bloß nicht anfängt zu regnen! Laut Wetterbericht soll es ab 15 Uhr damit losgehen“. Denn der Dünger darf jetzt beim Verladen nicht feucht werden. Wasser werde erst später gebraucht, wenn der Dünger auf den Äckern der vorpommerschen Landwirte liegt. Denn dafür sei die Ladung bestimmt. „Dann muss das sogar sein“, erklärt Stepan, wie er seemännisch kurz genannt werden möchte. Beunruhigt ist der Master, „weil dann die Ladeluken geschlossen und das Löschen unterbrochen werden muss, das kostet Zeit – und Geld natürlich“. Noch kurven schwere Schüttgut-LKW heran, in die der russische Phosphat-Dünger direkt per Greifer gefüllt wird. Jeweils 25 Tonnen. Tony Mann, der Schiffsmakler der Firma Ahlmann-Zerssen GmbH, weiß, wie es dann mit dem grauen Stoff weitergeht: „Per Laster direkt zu den landwirtschaftlichen Betrieben oder in eine Lagerhalle“.

Zwischen Saimaa und Bayonne

Der Himmel zieht zu. Erste Tropfen klatschen an Deck. Sofort beginnt die Hydraulik wie von Geisterhand zu arbeiten und lässt alle Luken schließen. „Da werden wir wohl morgen früh nicht wie geplant mit dem ersten Brückenzug um 5.20 Uhr wegkommen“, zweifelt der Kapitän, „aber ist ja nur eine kurze Reise von ein paar Stunden bis Saßnitz-Mukran“. Dort werde die „Tanja“ wieder Dünger laden, diesmal für Bayonne in Frankreich an der spanischen Grenze, aber in großen offenen Kunststoffsäcken, das sei auch sauberer. Auf Rügen gebe es doch keine Fabrik, die Phosphat herstelle, wendet man ein. „Das ist Transitladung, die von überall herkommen kann“, lächelt Stepan. Auch er weiß warum: „Weil Ladung sich ihren Weg sucht“. Die preiswerteste Variante bekomme immer den Vorzug.

Die Reise wird den Frachter durch die meist stürmische Biskaya den Fluss Adour aufwärts führen. „Dafür ist ‚Tanja‘ gut gerüstet“, so Stepan, „denn sie ist ein Fluss-See-Schiff, besonders niedrig und mit umlegbaren Masten“. Früher karrte er mit ihr preiswertes russisches Holz durch den Saimaa-Kanal zu den Papierfabriken am gleichnamigen größten See Finnlands: „Sie hat die zu den Schleusen passenden maximalen Abmessungen und wird daher als Typ auch ‚Saimaa-Max‘ genannt“.

MS „Tanja“ in Zahlen MS „Tanja“: Baujahr: 1989; Bauwerft: Cassens, Emden; Typ: Stückgutfrachter; BRZ: 2190; tdw: 2700; Länge: 82,76 m; Breite: 12,6 m; Tiefgang (max.): 4,7 m; Seitenhöhe: 6,65 m; Hauptmaschine: Deutz 2040 PS; Bugstrahlruder: 272 PS; Crew: 8; Reederei: Marlen Shipping Company, Russland; Heimathafen: Limassol; Flagge: Zypern

Der begleitende Hafenarbeiter schaut auf die Uhr: Zeit zum Gehen. „Paka!“ sagt Kapitän Stepan Kurdyumov, das russische Wort für „Tschüss!“

