Maroder Deich am Borgwallsee bei Stralsund: Droht hier jetzt vor Hochwasser?

Negast

Die dramatischen Bilder der Flutkatastrophe im Westen und Süden Deutschlands führen bei vielen automatisch zu der Frage: Kann sowas bei uns auch passieren?

Flüsse und Bäche, die im Gebirge ihren Ursprung haben und bei Starkregen durch das starke Gefälle zu gefährlichen Sturz-Strömen werden und alles mitreißen, haben wir in unserer Region zwar nicht. Doch Hochwasser kennt man auch in Vorpommern-Rügen – und will es möglichst verhindern.

Hochwasser 2002 in Buschenhagen

Abgesoffen: Feuerwehreinsatz auf dem Gehöft von Familie Wegner in Buschenhagen. Das Grundstück wurde im August 2002 nach extremem Starkregen komplett überflutet. Quelle: Ines Engelbrecht

Erinnert sei nur an die Überschwemmungen nach Starkregen 2002 in Buschenhagen oder das Barthe-Hochwasser 2011. Der Fluss trat über die Ufer und überschwemmte nicht nur Wiesen und Felder, sondern auch die niedrig gelegenen Dörfer samt Häusern in Starkow und Lendershagen. Seitdem – also zehn Jahre – kämpfen unter anderem die Landwirte um entsprechende Schutzmaßnahmen. Und auch wenn sie vor Gericht gescheitert sind, behalten sie das Thema im Auge. Es gibt nämlich noch ein zweites Sorgenkind. Und das ist der Borgwallsee, in dem die Barthe ihren Ursprung hat.

Höchststand im April: 12,91 Meter

Das Wasser mit Höchstständen um 12,91 Meter drückte im See im Frühjahr so doll auf den Deich, dass der nass und brüchig wurde. Das Barthe-Wehr musste geöffnet werden. Anderenfalls hätte sich das Wasser seinen Weg gesucht, nämlich wieder über die Barthe – Richtung Felder und Häuser. So konnte eine Gefahr abgewendet werden, hatte Roland Hein vom Wasser- und Bodenverband, der das Wehr nach Absprache mit der Unteren Wasserbehörde öffnete, damals der OZ gesagt.

Dämme sind marode

In einem sind sich nun alle einig: Die Dämme im Borgwallsee sind marode und müssen saniert werden, denn ihre Standsicherheit ist gefährdet. Das Problem: Keiner ist zuständig. Der See samt Deichen gehört der Hansestadt, sie hat aber bisher kein Staurecht. Keiner hat das. Damit gibt es niemanden, der sich um die Damm-Unterhaltung kümmert. Das Staurecht vergibt die Untere Wasserbehörde beim Landkreis, und das ist ein jahrelanges Verfahren mit vielen kontroversen Debatten. Ende nicht in Sicht.

Doch da mit erhöhten Pegelständen quasi Gefahr im Verzug war, hat der Kreis im Juni eine Anordnung zum Staurecht erlassen und damit die Hansestadt in die Pflicht genommen. Sie soll nun die Wasserstände überwachen.

Stralsund hat nun den Schwarzen Peter

Im Stralsunder Rathaus war man nicht begeistert und hat gleich mal einen Widerspruch losgeschickt. Wenn der erfolglos bleibt, wird die Stadt laut Chef des Amtes für Planung und Bau, Dr. Frank-Bertolt Raith, auch weitergehende Rechtsmittel einlegen. Das wäre dann voraussichtlich ein Prozess, der alles auf Jahre blockiert. „Die Argumente haben wir der Wasserbehörde bereits in der vor dem Bescheid erfolgten Anhörung mitgeteilt – einen weiteren Austausch über die Belange und Argumente der Stadt hat man dort aber offensichtlich für nicht erforderlich befunden“, ergänzt Amtsleiter Raith.

Hansestadt will selbst Stauziel festlegen

Dabei war die Stadt im April noch bereit, die „Staurechtsinhaberschaft zu übernehmen.“ Sah sich in der Unterhaltungspflicht für die Deiche, forderte aber auch: „Gleichzeitig hat der Staurechtsinhaber die Möglichkeit, das Absenken der Staumarke zu verlangen, wenn der Anstau nicht (mehr) benötigt wird.“ Und daran scheint es ja jetzt zu hapern.

Vorschlag 2 damals: „Ein aus unserer Sicht gangbarer Weg könnte sein, dass die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen Staurechtsinhaber wird, da der Naturschutz derzeit der Einzige scheint, der ein originäres Interesse an der hohen Staumarke hat. Auch dieser Lösung würde sich die Stadt nicht verschließen, dann wäre auch die Zuständigkeit für den Unterhalt geklärt, nämlich zu Lasten des Naturschutzes“, hieß es im Mai aus der Stadtverwaltung.

Schnelle Einigung nicht in Sicht

Hochwasser an der Barthe 2014. Quelle: C. Haiplick

Hört sich nicht nach schneller Einigung an. Offenbar hat die Stadt- wie andere Beteiligte übrigens auch – ein Problem mit einem weiteren Sorgenkind, dem Stauziel von 12,60 bis 12,70 Meter (über Normalhöhe Null).

„Bei Wasserständen über 12,70 soll die Hansestadt Stralsund als Sofortmaßnahme durch Sandsäcke ein Überlaufen des Borgwallsees verhindern. Es wird bezweifelt, dass dies die geeignete Maßnahme ist...Viel sinnvoller ist es, den Wasserstand dauerhaft deutlich zu reduzieren“, steht in der Widerspruchs-Begründung. Weiter heißt es: „dass dem derzeitigen wasserwirtschaftlichen Nutzungsregime des Borgwallsees aus Sicht der REWA gegenwärtig auch bei einer Absenkung des Wasserspiegels auf das 1983 genehmigte untere Stauziel von 12,15 Meter nichts entgegensteht.“

Doch auf der Gegenseite sitzen bekanntlich die Naturschützer, die den hohen Wasserstand, der in den FFH-Plänen verankert ist, um Tiere und Pflanzen zu schützen, verteidigen.

So lange diese Dispute laufen, ändert sich am Borgwallsee gar nichts. Es bleibt bei der Übergangslösung: Untere Wasserbehörde und Wasser- und Bodenverband behalten den Pegel im Auge.

Derweil plant das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) ein neues Ablaufbauwerk für den See. Ziel: Damm-Ertüchtigung und konstanter Wasserspiegel bei 12,70 Metern. Im Frühjahr 2022 soll die Planung dafür stehen. Mit der Fertigstellung ist nicht vor 2025 zu rechnen. Insider rechnen wegen der verhärteten Fronten eher mit 2030.

Landwirte: Drei Messpunkte fürs Gutachten – viel zu wenig Das im Vorfeld der geplanten Baumaßnahme vom StALU beauftragte Gutachten zu Deich und Deichkrone des Borgwallsees wurde während einer Diskussionsrunde in der Nieparser Aula stark kritisiert. Die Landwirte meinten, an drei Stellen des Sees zu messen, reiche nicht aus. „500 Meter weiter ist es am schlimmsten. Ist doch peinlich fürs StALU, wenn Sie das nicht sehen“, so Landwirt Torsten Lass aus Obermützkow. Sein Kollege Carsten Thies-Mackeprang verwies auf die Verbindung zum Pütter See. „Dort ist es richtig schlimm, und da ist keiner lang gefahren. Es muss doch möglich sein, sich das dort anzugucken“, schimpfte der Mann aus der Gemeinde Pantelitz. „Warum hat man nicht den gesamten See untersucht“, fragte auch der Steinhäger Bürgermeister Dr. Ludwig Wetenkamp. Außerdem forderten die Landwirte für den Hochwasser-Fall einen Puffer für die 1. Welle. „Dann läuft die 2. Welle nicht gleich dazu.“ Man müsse das Wasser zunächst im See halten, damit es nicht so schnell in die Barthe fließe. Die Nieparser Bürgermeisterin Bärbel Schilling betonte, dass man jetzt schon seit elf Jahren über das Thema rede, nichts hätte sich getan.

„Wir als StALU bereiten zwar den Weg vor, brauchen aber den Eigentümer als Vorhabenträger, also die Stadt Stralsund. Aus der Naturschutz-Förderrichtlinie könnten da 100 Prozent greifen“, erklärte Dr. Bert Putzar, Abteilungsleiter in der Landesbehörde. Mit einem vor Gericht klagenden Stralsund wird das wohl kaum gelingen.

Weil sich das so genannte Ertüchtigen der Deiche noch so lange hinzieht, regten Wasser- und Bodenverband und Landwirte an, etwas auf die Deichkrone aufzuschütten, um die Gefahr eines Hochwasser erst mal so zu bannen. „Einfach was raufkippen – mit so einer Anordnung bin ich zögerlich, denn der Deich ist wie ein Schwamm, wir haben keinen guten Untergrund. Deshalb könnte das nach hinten losgehen“, sagt Ute Wojtek, Teamleiterin in der Unteren Wasserbehörde, der OZ. Sie sehe im Sommer erst mal keine Probleme, weil das Wasser langsam aus den Zuläufen komme.

Dann bleibt wohl nur zu hoffen, dass der Deich auch im Herbst und Winter noch hält, wenn uns mehr Regengüsse ereilen...

Von Ines Sommer