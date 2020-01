Martin Kunstmann ist Prohner Skatmeister

Prohn

Der Prohner Skatmeister 2019 ist gekürt: Martin Kunstmann holte sich mit 17075 Punkten den Sieg. Silber sicherte sich mit 16 528 Zählern der Stralsunder Renè Hempel. Den Bronzerang erspielte sich Hans-Werner Schlupp mit 16 062 Punkten. Der Prohner hielt damit die Ehre der Gastgeber hoch. Alle konnten sich über Geldpreise freuen.

36 Männer am Skattisch

Jeden vierten Donnerstag des Monats treffen sich die Skatspieler zu einem Turnier. In die Wertung kommen die besten acht Ergebnisse, vier werden gestrichen. 36 Männer (Frauen trauten sich bisher nicht an den Skattisch der „Prohner Schänke“) im Alter zwischen 40 und über 80 nahmen am Reizen und Stechen teil. Weitere sind jederzeit willkommen, so die Organisatoren. Und die wollen sich auch bei Frau Ackermann von der Gaststätte für die Unterstützung bedanken.

Auf in die neue Runde

Nachzutragen wäre noch die Dezember-Wertung. Hier siegte René Lockenvitz von Rügen mit 2231 Punkten, gefolgt von Robert Fischer aus Stralsund mit 2039 Zählern und Rolf Zaspel aus Prohn mit 1986 Punkten.

Doch jetzt werden die Karten neu gemischt: Der Prohner Skatpokal geht in die 2020er-Runde. Erster Treff ist am Donnerstag um 18.30 Uhr in der „Prohner Schänke“. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht.

Von Ines Sommer