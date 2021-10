Stralsund

Der Mediamarkt-Saturn-Holding GmbH stehen einige Veränderungen bevor. Der Mutterkonzern Ceconomy mit Sitz in Düsseldorf plant für Europas größte Kette von Elektronikfachmärkten die Schließung von 13 Filialen in Deutschland sowie bis zu 15 im Ausland. Grund: In der Pandemie hat sich das Verhalten der Kunden gewandelt. Sie kaufen verstärkt im Internet ein, was zulasten des stationären Handels geht.

Ist auch der Mediamarkt im Strelapark Stralsund von Schließung bedroht? Nein, antwortet eine Konzernsprecherin. Die Filiale am Sund „hat sich über die Jahre hinweg zu einem Kundenmagneten entwickelt“. Sie sei „fester Bestandteil der lokalen Einzelhandelslandschaft“ und dies solle „derzeit von unserer Seite aus auch in Zukunft“ so bleiben. „Daher arbeiten wir daran, uns am Standort kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Hohe Spritpreise werden Hemmnis für den Handel

Geschlossen werden vorwiegend Filialen der Marke Saturn. Diese zog es in der Vergangenheit verstärkt in die Innenstädte. Dort sind die Mieten aber sehr hoch und auch in der Coronazeit weiter gestiegen. Die Schließungen können demnach auch als Zeichen an die Immobilienwirtschaft gewertet werden, dass sie den Mietern entgegenkommen muss. „Sonst wird es bald keinen stationären Einzelhandel mehr geben“, meint Torsten Grundke, der sich im Stralsunder Mittelstandsverein engagiert und seit 1997 den Mediamarkt in der Stadt leitet.

Grundke, der auch Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock ist, sieht noch zwei weitere Hemmnisse für den stationären Handel: „Die Kunden sind durch Corona ans Einkaufen im Internet gewöhnt und viele bisher auch dabei geblieben. Ob ein Umdenken stattfindet, wenn keine Maske mehr getragen werden muss und es keine Beschränkung mehr gibt, bezweifele ich. Und sollte der Spritpreis weiter steigen, wird es ein weiteres Hindernis, selbst loszufahren.“ Deshalb fordert Grundke von der Politik, sich dafür einzusetzen, die Innenstädte nicht veröden zu lassen. Denn die hohen Immobilienpreise, die Beschränkungen durch die Corona-Maßnahmen und die Dominanz des Internethändlers Amazon seien „bedrohlich“.

Debatte über Ausweitung der Öffnungszeiten

Die Liberalisierung von Öffnungszeiten – gerade in Zeiten, in denen viele Urlauber hier sind – könnte dem etwas entgegensetzen, führt er aus. Außerdem gibt Grundke in Sachen Öffnungszeiten zu bedenken: „Viele Kunden fahren am Wochenende nach Rostock, um dort Geld auszugeben. In Stralsund machen viele Geschäfte am Sonnabendnachmittag schon zu. In der Rostocker Innenstadt sind die Läden dann noch auf.“

Dickes Umsatz und Personalabbau Ceconomy,der Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn, hat im Geschäftsjahr 2020/2021 trotz Coronakrise und Filialschließungen seinen Umsatz um 2,5 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro gesteigert. Das lag vor allem am Wachstum im Online-Geschäft. Dort legte der Umsatz um fast 65 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro zu. Für Mediamarkt und Saturn hat Ceconomy den Abbau von 3500 Stellen angekündigt, davon 1000 in Deutschland und 2500 im europäischen Ausland. Zugleich soll das Online-Geschäft weiter ausgebaut werden.

Also bleibt alles beim Alten beim Mediamarkt Stralsund? Jein. Denn der Mutterkonzern hat angekündigt, dass alle 1000 Märkte in Europa umgebaut werden sollen. Die Folge: Es wird nicht mehr jedes Produkt in jedem Markt zu haben sein. Vier Varianten sind möglich. 1. Core (große Läden in Einkaufszentren, die alle Produkte und Serviceleistungen anbieten), 2. Smart (Läden in Fußgängerzonen mit begrenztem Angebot vor Ort und Abholservice), 3. Xpress (Shop-in-Shop bei anderen Handelspartnern, etwa in großen Supermärkten) und 4. Lighthouse (Vorzeigeläden mit viel Platz und Shops von bekannten Marken).

Standort wurde 2015 modernisiert

Was wird auf dem Standort in Stralsund? Dazu gibt es seitens des Konzerns noch keine konkrete Aussage. „Grundsätzlich gilt: Mediamarkt Saturn Deutschland überprüft sein Markt-Portfolio, wie auch schon in der Vergangenheit, fortgesetzt auf Möglichkeiten zur Optimierung“, so die Sprecherin. „Dies ist ein branchenübliches Vorgehen. Daraus können Veränderungen von Flächengrößen, Neueröffnungen oder auch Schließungen aufgrund besonderer Gegebenheiten bei einzelnen Märkten resultieren.“ Möglich ist, dass der Stralsunder Standort nicht zu den Ersten gehört, die überarbeitet werden, da die letzte Modernisierung gerade erst ein paar Jahre her ist.

Von Kai Lachmann