Stralsund

Dort, wo sich einst der große Globus im Foyer unermüdlich drehte und Tausende Besucher des Meeresmuseums begrüßte, räumen Bauarbeiter einen großen Berg alter Fußbodenbeläge ab. Vom Globus indes ist noch etwas zu sehen. Die Erdkugel wartet in einer Ecke auf ihren Abtransport.

In dieser Form und an dieser Stelle wird es sie künftig nicht mehr geben. „Unsere Gäste dürfen gespannt sein auf einen anderen, digitalisierten Globus“, sagt Andreas Tanschus, Direktor des Deutschen Meeresmuseums. Der künftige multifunktionale Erdball soll nach dem Museumsumbau anschaulich Auskunft geben über Meeresströmungen und Klimadaten und vieles mehr.

Baugrube für Großaquarium wartet auf den Startschuss

Neben dem Museum gleicht der einstige Schulhof der Ernst-Moritz Arndt-Schule einem umgegrabenen Acker. „Hier soll das neue Großaquarium entstehen“, sagt Tanschus. Die Archäologen sind mit ihrer Arbeit fertig. Zu ihren spektakulären Funden gehörten unter anderem menschliche Skelette, die hier im 18. Jahrhundert begraben wurden. Friedhöfe auf Klostergeländen waren keine Seltenheit. Das Museum hat seine Heimstatt schließlich im einstigen Dominikanerkloster St. Katharinen gefunden.

Eigentlich sollte nach dem Ende der Ausgrabungen schon die Baugrube für das Großaquarium zu sehen sein. „Doch es hat Streit um das Ausschreibungsverfahren gegeben“, sagt der Museumsdirektor. Das hat zu Zeitverzögerung geführt. „Wir sind dabei, diese durch Umplanungen des Bauablaufs wieder aufzufangen, um den Terminplan zu retten“, sagt Bauleiter Birger Lange. Laut Plan soll das Meeresmuseum im Mai 2023 seine Pforten wieder für Besucher öffnen.

Eine Scheibe 7,30 Meter hoch

Das Großaquarium mit seinen 800 000 Litern Fassungsvermögen wird dann mit Sicherheit einer der Besuchermagneten innerhalb der Ausstellungen sein. Allein die Panoramascheibe ist 7,30 Meter hoch und wird leicht geneigt eingebaut. Besucher können über eine offene Treppe entlang der Scheibe bis in den Keller gehen. „Wer dann von unten nach oben schaut, wird durch die Neigung der Scheibe gewissermaßen unter den Fischen stehen“, sagt Andreas Tanschus.

Meeresbewohner wurden umquartiert

Von dort aus geht es dann weiter in das Aquarium mit der farbenprächtigen Welt der warmen Meere. Derzeit ist der einstige Aquarienkeller leer geräumt. Manche Aquarienbewohner, wie etwa die Meeresschildkröten sind für die Zeit der Bauarbeiten als unsichtbare Gäste in das Ozeaneum umgezogen.

Andere Aquarien sind in engen Kellerräumen des Meeresmuseums abseits der Bauarbeiten untergebracht. Das heißt, die Versorgungsleitungen für Strom und Wasser müssen weiter funktionieren. Eine Herausforderung unter Baubedingungen, denn der Verlauf einstiger Versorgungstrassen wird während des Umbaus für neue Anforderungen gleich mit geändert.

Nach der Sanierung barrierefrei

Ebenfalls knifflig ist für die Planer das unterschiedliche Niveau der Fußböden im Haus. Das Kloster war im Lauf seiner Geschichte Hunderte Male umgebaut worden. „Da muss vieles angeglichen oder mittels Rampen ausgeglichen werden“, sagt Tanschus. Das Museum wird nach der Sanierung barrierefrei sein. Deshalb wird es auch noch einen neuen Aufzug nur für die Besucher gleich neben dem bisherigen geben, der den Mitarbeitern vorbehalten bleibt.

Während der Nordhof des Katharinenklosters auf dem der bekannte Fischkutter steht, nahezu unverändert bestehen bleibt, wird der Westhof hinter dem bisherigen Forum Meeresmuseum überdacht. Beides zusammen wird zum künftigen Foyer entwickelt, durch das Besucher zu den Ausstellungen betreten werden.

Dick eingepacktes Finnwal-Skelett

Auf dem Weg dorthin ist derzeit noch viel Fantasie gefragt. Die einzelnen Etagen, die mit dem markanten Tragwerk aus unzähligen Streben in die gotische Kirchenhalle eingezogen wurden, sind nahezu besenrein. Nur ein Fischerboot liegt etwa verwaist in der ersten Etage. Der Blick kann frei schweifen bis in den Chorraum. Hier hängt der noch das Finnwal-Skelett in luftiger Höhe, dick eingepackt gegen den Baustaub geschützt.

„Das wird auch hierbleiben“, sagt Tanschus. Bleiben wird vor dem Wal auch der Korallenriffpfeiler. Dieser wird jedoch thematisch ergänzt – etwa durch originalgroße Modelle von Haien und Rochen. Mit Sicherheit ein weiterer Hingucker für interessierte Besucher. Im Chorraum selbst werden Archäologen den Boden noch einmal untersuchen und dokumentieren. „Ich bin gespannt, was wir hier auf historischem Grund noch alles finden werden.“

Neue Ausstellungen – vom Urmeer zum heutigen Meer

Inhaltlich wird die künftige Ausstellung eine ganz andere sein als die bisherige. „Im Erdgeschoss wird der Besucher das Urmeer betreten und Wissenswertes zur Entstehung des Lebens erfahren“, sagt Andreas Tanschus. Dann entwickelt sich das Thema mit jedem weiteren Geschoß nach oben gewissermaßen vom Meeresboden bis hin zum Menschen und dem heutigen Meer. Es wird ein gläsernes Klassenzimmer geben, wo einst der Museumsshop war.

Ein Infopunkt bedient Neugierige und Wissensdurstige

Bis künftige Besucher das alles sehen werden, müssen sie sich noch zwei Jahre gedulden. Für ganz Neugierige hat das Deutsche Meeresmuseum jedoch einen Infopunkt im gelben sogenannten Burmeister-Haus eingerichtet – gleich gegenüber dem Nordhof an der Ecke Mönchstraße 45 und Böttcherstraße – Motto: „Es wird Meer“.

Wer also wissen möchte, wie die 40-Millionen-Euro-Investition von Bund, Land und Hansestadt das Meeresmuseum verändern wird, bekommt hier exklusive Einblicke in die Umbaumaßnahmen, die neuen Ausstellungen und die modernisierten Aquarien. Der Infopunkt wird im Juni eröffnet und ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Jörg Mattern