Stralsund

In der Hansestadt soll mehr gelesen werden. Dafür hat Buchhändlerin und Autorin Katrin Hoffmann im Bürgerschaftsausschuss für Kultur kräftig die Werbetrommel gerührt. „32 Prozent der Zwei- bis Achtjährigen Kinder in Deutschland wird zu wenig vorgelesen. Das bedeutet, dass in einem Drittel der deutschen Haushalte das Buch keine Rolle mehr spielt“, erklärte sie. Diese Zahlen gehen aus einer repräsentativen Umfrage der Stiftung Lesen hervor, die im Oktober des vergangenen Jahres durchgeführt wurde. Und Katrin Hoffmann betrieb das Spiel mit den Zahlen weiter: „20 Prozent der 15-Jährigen haben enorme Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, 7,5 Millionen Menschen in Deutschland sind funktionale Analphabeten.“

Frühzeitig das Lesen fördern

Dem könne man nur mit einer frühzeitigen Leseförderung entgegenwirken, sagt Katrin Hoffmann, die im vergangenen Jahr den Lesepreis der Stiftung Lesen für ihr Engagement in der Leseförderung erhalten hatte. Doch sie betont immer wieder, dass sie diesen Preis stellvertretend entgegengenommen habe, denn: „Wir haben in Stralsund ein großes Netzwerk. Stadtbibliothek, Stralsund-Museum oder das Stic-er-Theater – es gibt tolle Projekte und da ziehen wir alle an einem Strang.“ Und sie zählt auf: Büchertürme, Festival Buch & Bühne, Bücherwurm im Museumshaus.

Geht es um die Leseförderung, führt kein Weg an der Stadtbibliothek vorbei. „Wir setzen sehr zeitig an, etwa mit unserem Projekt Bibolinchen“, erklärte Sylvia Lieckfeldt, Leiterin der Stadtbibliothek. Dabei gehe es vor allem darum, Eltern zu sensibilisieren, wie wichtig das Lesen für die Kinder ist – und auch für die Familien.

Leseinsel Stadtbibliothek

Im vergangenen Jahr haben 650 Mädchen und Jungen aus verschiedenen Kita-Einrichtungen die Kinderbibliothek bei verschiedenen Veranstaltungen besucht, außerdem werden für Kitas und Schulen Medienkisten von den Mitarbeitern der Buchausleihe zusammen- und zur Verfügung gestellt.

Mit vielen verschiedenen Veranstaltungen gibt es ein breites Angebot für Grundschüler, darunter der Lesewettbewerb Büchertürme, bei dem derzeit die Marienkirche „erlesen“ wird. „Insgesamt haben wir 2019 75 Veranstaltungen angeboten, die von 2500 Grundschulkindern genutzt wurden“, sagte Sylvia Lieckfeldt. Doch das sei noch lange nicht alles, denn auch für die älteren Kinder und schließlich die Erwachsenen gebe es immer wieder Angebote.

Stralsunder Lesepakt gefordert

„Wir sind gut aufgestellt, doch es reicht noch nicht“, sagte Katrin Hoffmann. Deshalb sei sie derzeit unterwegs, um um Unterstützung für einen breit angelegten Lesepakt zu bitten.

„Ich würde es begrüßen, wenn es in Stralsund eine Stelle gäbe, bei der die Fäden für die vielen Projekte in der Stadt und des Landkreises zusammenlaufen. Dass man einen Überblick hat, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, wo Ideen von Initiativen gesammelt werden und man vielleicht auch einen Blick auf die Bundesebene hat.“

Im Kulturausschuss rannte sie mit dieser Idee offene Türen ein. Die Mitglieder waren sich einig, das in den Fraktionen und weiteren Ausschüssen zu diskutieren und als erstes einen Lesegipfel in Angriff zu nehmen. „Bei dem sich alle Beteiligten und Interessierten an einen Tisch setzen und Möglichkeiten ausloten“, sagt Katrin Hoffmann.

Von Miriam Weber