Sassnitz

Als hätten es die Beamten der deutschen und schwedischen Eisenbahnverwaltung geahnt. Wenige Monate, bevor der Technikwahn des neuen Jahrhunderts mit dem Untergang des Luxusliners „Titanic“ einen gewaltigen Denkzettel bekommen hatte, vermeldeten sie ihre Entscheidung für noch mehr Sicherheit auf den vier Fährschiffen, die seit 1909 zwischen Sassnitz auf der Insel Rügen und dem schwedischen Trelleborg verkehrten.

Sicherung des Fährschiffverkehrs

Die von beiden Seiten vereinbarten „Schiffs- und Landstationen für drahtlose Telegrafie“ waren Ende Januar 1912 fertiggestellt worden. „Die Einrichtung wurde vorgenommen zur Sicherung des Fährschiffverkehrs zwischen Saßnitz und Trelleborg“, hieß es in der offiziellen Pressemitteilung. (Bis 1993 war die amtliche Schreibweise Saßnitz).

Das Anliegen war nur zu verständlich, denn Pannen wollten sich die Betreiber auf dieser Strecke nicht erlauben. „Um während der Überfahrt bei den Landungsstellen die Möglichkeit einer ständigen Verbindung auch mit den in der Fahrt befindlichen Schiffen zu ermöglichen, sind die Trajektschiffe ebenfalls mit Telefunkenstationen versehen worden“, erklärte man dem aufmerksamen Leser. Anfang Februar wartete man nur noch auf die behördliche Erlaubnis, um die Anlagen in Betrieb zu nehmen.

Feste Funkanlagen in Saßnitz und Trelleborg

Die Station „Saßnitz Hafen“ wurde damals als eine von neun festen Funkanlagen an Nord- und Ostsee betrieben und mit einem Telegrafensystem der Firma Telefunken für den öffentlichen Verkehr ausgestattet. Dabei handelte es sich um eine zwischen zwei frei stehenden Gittermasten von 40 Metern Höhe aufgehängte Antenne mit technischer Ausrüstung. In Trelleborg befand sich eine von einem 45 Meter hohen Mast getragene Schirmantenne. Die vier Fährschiffe verfügten über Funkgeräte mit einem Kilowatt Primärenergie. Um eine größtmögliche Störungsfreiheit von den in der Ostsee arbeitenden Funkstellen zu haben, einigte man sich auf eine bestimmte Sendefrequenz.

Handels- und Kriegsmarine waren erste Großabnehmer

Das Prinzip der drahtlosen Kommunikation war noch in den Kinderschuhen. Gerade drei Jahre zuvor hatte Ferdinand Braun den Physik-Nobelpreis für seinen Beitrag zur Entwicklung der Telegrafie bekommen. Firmen wie Telefunken, schätzten Marktwert und Chancen der neuen Technik als noch nicht sehr hoch ein. Und trotzdem brauchte die Idee nicht lange, um sich in der Schifffahrtsbranche zu etablieren.

„So wurde der Einsatz der Funkentelegrafie in der Schifffahrt zu dem beherrschenden Anwenderbereich mit dem entsprechenden Einfluss auf die Systementwicklung, deren erste Großabnehmer die Handels- und die Kriegsmarine waren“, schrieb Michael Friedewald in seiner Abhandlung über die Entwicklung des deutschen Schiffsfunks bis zum Erstem Weltkrieg. Die Bordstationen auf den Schwedenfähren zählten im Sommer 1912 zu den insgesamt 2450 Einrichtungen auf Schiffen überhaupt, wovon ein Drittel dem Unternehmen Telefunken gehörte.

Seefunkfeuer am Kap Arkona

Und noch mehr Sicherheit baute man auf deutscher Seite ein. Zusätzlich zu dem Funksystem betrieb man am Kap Arkona ein Seefunkfeuer, um die Navigation auf der Fährlinie zu verbessern. Zugleich wollte man dadurch, so berichteten die Medien, elektromagnetische Wellen für den Nebelsignaldienst in der Schifffahrt erproben.

Die Jarosmarsburg am Kap Arkona mit Funkstation. Links die beiden Leuchttürme. Quelle: Repro André Farin

Zur Übertragung von Funksignalen wurden in dieser Zeit elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge zwischen zehn Kilometern und einem Zentimeter genutzt. Schon im November des Vorjahres hatte der Minister der öffentlichen Arbeit diese Versuche angeordnet. Er setzte damit Gespräche der Verantwortlichen aus Reichsmarineamt, Reichspostamt und dem Präsidenten des Regierungsbezirks Stralsund in Gang.

Die technischen und baulichen Ausführungen übertrug man der Firma Telefunken, welche auch die notwendigen Apparate zur Verfügung stellte. Die Anlage bestand aus acht Masten von jeweils 20 Metern Höhe, die in einem Kreis von 40 Metern Durchmesser in der wüstliegenden Jaromarsburg am Kap Arkona aufgestellt worden waren. 16 Antennen ordneten die Techniker mithilfe von Tragseilen so an, dass in der Kreismitte ein kleines Haus für die Sendetechnik stehen konnte.

Signale konnten in Trelleborg gehört werden

Im September 1912 teilte der Stralsunder Regierungs- und Baurat Hentschel mit, dass die neue Station betriebsbereit sei. Mithilfe von einfachen Detektorempfängern an Bord der Fährschiffe der Linie Saßnitz – Trelleborg und von Regierungsdampfern wurden vielversprechende Ergebnisse erzielt: Die Peilung war aus 32 Seemeilen Entfernung möglich. Signale konnten bis in den Hafen von Trelleborg gehört werden. Spätere Versuche dämpften die Stimmung, denn das Funksignal wurde im Schatten der Halbinsel Jasmund stark abgeschwächt und bei regnerischer und stürmischer Witterung versagte die Funkstrecke zeitweise völlig.

Das Trajektschiff „Preussen“ auf der Fahrt von Saßnitz nach Trelleborg Quelle: Repro André Farin

Dem erhöhten Sicherheitsgefühl von Passagieren und Personal auf den technisch besser ausgestatteten Fährschiffen „Preußen“ und „Deutschland“ konnte dies nicht viel anhaben. Fast 1000 Personen fanden jeweils auf den Dampfern Platz. Fahrgäste und Besatzung nutzten recht bald die technischen Vorteile. In dem Jahr der Technikeinführung in Saßnitz und Trelleborg versendete man von allen deutschen Küstenstationen über 23 700 Funkentelegramme, darunter auch Privatnachrichten. Die Tendenz der telegrafischen Nachrichten per Funk war stark steigend, denn Telefunken stattete wenige Monate später auch Flugzeuge sowie Orte in Afrika und Australien mit ihrer Technik aus.

Von André Farin