Mehr als nur Tiny House: Stralsunder Hausbaufirma denkt größer

Stralsund

Viel hat sich im letzten Jahr getan bei der jungen Stralsunder Firma Tiny Houses MV. Ursprünglich spezialisierte sich das von dem Ehepaar Ronny und Nicole Koch geführte Unternehmen ausschließlich auf Tiny Houses – das sind mobile Mini-Häuser.

Nun möchte die Firma unter dem neuen Namen „my Homewood“ mit erweiterter Produktpalette durchstarten. Der Name ist dabei Programm: „Wir erschaffen für Kunden ein neues Zuhause und arbeiten dafür liebend gerne mit Holz“, sagt Ronny Koch.

Unternehmen weiter entwickelt

Die Weiterentwicklung des Unternehmens habe sich dabei ganz natürlich ergeben. „Die Kunden haben uns diesen Weg gezeigt. Wir haben viele Anfragen gehabt von Interessenten, die 80, 100 oder 120 Quadratmeter große Häuser haben wollten. Aus dem einfachen Grund, dass wir mit Holz arbeiten. Kundenwünsche zu erfüllen, bedeutet, sich an der Stelle noch etwas breiter aufzustellen“, so der gelernte Industrie-Mechaniker, der unter anderem für Homa an der Greifswalder Chaussee in Stralsund arbeitete.

So wolle die Firma nun neben Tiny Houses weitergehen zu Mobilheimen sowie kleinen und großen Einfamilienhäusern. Der Fokus liege dabei vor allem auf einem: Ökologischem Bauen. „Wir würden auf Wunsch auch massiv, also Stein auf Stein, bauen, aber ökologisches Bauen steht bei uns ganz oben. Wir sind persönlich überzeugt davon“, so der 47-jährige Unternehmer.

Ergänzung zu Stein-auf-Stein-Bauweise

Damit hebe sich das Unternehmen von seinen meisten Mitbewerbern ab, denn in der Region weit verbreitet sei nach wie vor eine Bauweise: Stein auf Stein. „Ökologisches Bauen ist immer noch etwas schwieriger. Diese Form des Bauens kommt in Deutschland aus den Gegenden Baden-Württemberg und Bayern. Aber sie dringt nur langsam in den Norden vor“, so Robert Schmidt, Sales Manager bei „my Homewood“.

Doch was heißt ökologisches Bauen eigentlich? „Im Wesentlichen meinen wir damit die Nutzung nachhaltiger Werksstoffe und energetisch-effizientes Bauen“, erklärt Robert Schmidt. Zwar seien die Baukosten anfänglich auf Grund der hochwertigen, nachhaltigen Werkstoffe höher als beim klassischen Bauen, aber diese Investition amortisiere sich schnell über die Jahre – durch deutlich geringere Energiekosten.

Holzständerbauweise bei „my Homewood“

„Die Schwierigkeit liegt darin, den Kunden nahe zu bringen, dass die Kosten anfänglich höher sind, aber sie unterm Strich langfristig günstiger davonkommen können“, so der 41-jährige Homewood-Mitarbeiter. Das Besondere bei „my Homewood“: „Wir bauen unsere Häuser auf Holzständerbauweise. Nicht zu verwechseln mit Fertigteilhäusern“, so Ronnie Koch.

Zwar sehen die vollendeten Häuser beider Bauarten gleich aus, doch unterscheiden sie sich fundamental, erklärt er. „Unsere Häuser sind diffusionsoffen. Das heißt, sie leben, sie atmen“, so der 47-jährige Unternehmer. „Auf Grund unseres Qualitätsanspruchs und der Materialien sind wir nicht die Günstigsten, aber wir haben hochwertige Lösungen für alle Kundengruppen.“ Für Kunden, die nicht ganz so tief in die Tasche greifen wollen, bietet „my Homewood“ deshalb auch zwei Alternativen an: Kleinere Häuser um die 60 Quadratmeter oder den günstigeren Massivhausbau.

Das Unternehmen arbeitet auch noch an einem weiteren Projekt: Ein eigener regionaler Holzhandel. „Wir haben hier in Stralsund sehr viele Tischlereien, Zimmereien und Privatkunden, die gerne sofort die Ware mitnehmen würden. Das jetzt in Stralsund gegenwärtig nicht möglich“, sagt Robert Schmidt. So wolle das Unternehmen in Zukunft Holz direkt beim Hersteller beziehen und nicht nur für eigenen Bedarf verwenden, sondern auch für alle Interessentengruppen vor Ort anbieten.

Von Pascal Bauser