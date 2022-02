Stralsund

Mit einem Vorstoß will Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) die Stralsunder Händler unterstützen. Seine Idee: Kunden an Sonntagen in die Läden locken. Dafür fordert er insgesamt 16 verkaufsoffene Sonntage für die Innenstadt und vier außerhalb. Bislang waren maximal zwölf in der Innenstadt erlaubt.

„Damit der Einzelhandel mit voller Kraft loslegen kann, werden wir dieses Jahr so früh wie möglich mit den verkaufsoffenen Sonntagen starten“, sagt Alexander Badrow. „Außerdem wünsche ich mir vom Land, dass die Regeln zur Beantragung für 2022 befristet gelockert werden, damit wir Kommunen flexibler agieren können.“

„Damit der Einzelhandel mit voller Kraft loslegen kann, werden wir dieses Jahr so früh wie möglich mit den verkaufsoffenen Sonntagen starten“, Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: Hansestadt Stralsund/ Jonathan Göbel

Mit den zahlreichen Verkaufssonntagen will Badrow die Möglichkeit schaffen, dass die Händler Verluste gegenüber dem erstarkten Onlinehandel ausgleichen können. Innerhalb der letzten zwei Jahre hätten die Geschäfte vor Ort allzu oft das Nachsehen gehabt, sei es durch Lockdowns oder zuletzt durch die 2G-Regel. Hinzu kämen außerdem unterschiedliche Vorgaben für unterschiedliche Läden. So konnte man im Lebensmittelmarkt Computer oder Kleidung kaufen, während die Stralsunder Fachgeschäfte geschlossen blieben.

„Natürlich besteht das grundsätzliche Verbot von Ladenöffnungen an Sonntagen nicht ohne Grund“, sagt Badrow. „Darum habe ich mich sowohl mit Vertretern von Gewerkschaft als auch der Kirchen ausgetauscht und in Anbetracht der aktuellen Situation um Verständnis geworben.“ Sein Appell an die Stralsunder „Seid loyal, kauft lokal! Denn die Verkäuferinnen und Verkäufer kämpfen auch am Wochenende um ihre Existenz, eine Herausforderung für die ganze Familie.“

Mehr Verkaufssonntage: Händler machen mit – fordern aber Gesamtkonzept

Der Vorstoß kommt bei den Händlern in der Stralsunder Innenstadt gut an. „Wir wären dabei. Uns würde es helfen, wenn wir gerade im Sommer an mehr Sonntagen öffnen könnten“, sagt Beate Schönberg, die seit knapp vier Jahren bei Casa Moda arbeitet. „Januar und Februar ist für uns bekanntlich saure Gurkenzeit.“ Ab April liefe das Geschäft besser. „Die Touristen sind für uns im Sommer sehr wichtig“, sagt sie. Daher wäre es für die Händler gut, in dieser Zeit mehr Öffnungstage zu haben. „Vom Personal her kriegen wir das auch hin.“ Die Festangestellten würden an starken Tagen von Aushilfen unterstützt.

„Generell finde ich die Idee der verkaufsoffenen Sonntage gut“, sagt auch Sarah Reuter, die seit 2019 das kleine Modegeschäft „Herzschwester“ betreibt. „Aber es müssten sehr viel mehr kleinere Läden mitmachen, damit es für die Kundschaft attraktiver wird. Erst dann lohnt sich ein Einkaufsbummel durch die Altstadt.“

Erfolg von Verkaufssonntagen nicht planbar

Ganz ähnlich sieht es auch Robert Jesske vom größten Modehaus in der Stralsunder Altstadt. Sein Geschäft zählt an den Verkaufssonntagen zu den Hauptattraktionen für die kaufwillige Kundschaft. „Natürlich machen wir mit. Aber es müssen wieder mehr Händler öffnen“, sagt er. Und: „Es darf nicht nur bei mehr Verkaufssonntagen bleiben. Wir brauchen ein Gesamtkonzept. Nur allein zum Einkaufen kommen die Leute nicht. Es braucht einen ganzheitlichen Eventcharakter.“

Ein Anfang könnten aber gemeinsame Werbeaktionen sein, damit die Verkaufssonntage bei Einheimischen und Urlaubern bekannter würden. „Wir kriegen es vom Personal her hin. Doch für kleine Läden sind mehr Sonntage schwierig zu besetzen.“ Oft würden dann nur noch die Ladeninhaber im Geschäft stehen.

Zwar würde das Modehaus Jesske im Sommer von den Urlaubern profitieren, dennoch sei der Erfolg nicht planbar – auch nicht an Sonntagen. „In den Badeorten ist die Frequenz permanent hoch. Zu uns kommen die Urlauber aber, wenn schlechtes Wetter ist“, sagt Jesske. An solchen Tagen sei die Infrastruktur der Hansestadt schnell überlastet. Auch hier sieht er dringenden Handlungsbedarf.

Gewerkschaft sieht OB-Vorstoß kritisch

„Aus Sicht der Gewerkschaft kann ich den Vorstoß nicht unterstützen. Schon jetzt fehlt es in vielen Läden an Personal“, Volker Schulz, Geschäftsführer DGB Vorpommern. Quelle: Petra Hase

Zwar hat OB Badrow mit Gewerkschaftlern gesprochen, dennoch sehen diese das Vorhaben kritisch. „Über die Verkaufssonntage wird in Schwerin entschieden. Da kann ich wenig helfen“, sagt Volker Schulz, Regionsgeschäftsführer des DGB in Vorpommern. „Aus Sicht der Gewerkschaft kann ich diesen Vorstoß auch nicht unterstützen. Schon jetzt fehlt es in vielen Läden an Personal. Am Ende steht dann nur der Chef selbst im Laden“, so Schulz.

Für viele der Beschäftigten würde sich die zusätzliche Wochenendarbeit auch nicht lohnen. „Nur wenige Betriebe sind an Tarife gebunden, wodurch betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oftmals auch keinen Sonntagszuschlag bekommen.“ Dennoch sagt er: „Es muss etwas passieren. Momentan wirkt die Innenstadt zeitweise wie ausgestorben. Nach 17 Uhr ist fast nichts mehr los.“ Seine Vermutung: „Die Leute halten ihr Geld zusammen, wegen der Kurzarbeit, generell steigender Preise, aber auch wegen steigender Energiekosten.“

Tourismus-Chef: Mehr Verkaufssonntage als Chance – aber Stralsund braucht Verbündete

„Es ist fraglich, ob eine einzelne Stadt mit so einem Vorhaben Erfolg haben kann. Im Verbund wäre man stärker“, Tobias Woitendorf, Geschäftsführer Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Bernd Wüstneck

Hoffnung macht jedoch eine Aussage von Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV. „Um den Händlern zu helfen, sind originelle Konzepte gefragt. Ein Ansatz könnten mehr Verkaufssonntage in touristisch geprägten Regionen wie Stralsund sein“, sagt er. Durch den Welterbe-Status sieht er Stralsund jedoch bereits begünstigt und merkt an: „Es ist fraglich, ob eine einzelne Stadt mit so einem Vorhaben Erfolg hat.“ Im Verbund wären die Chancen vermutlich besser. Weiterhin müsse das Vorhaben gut moderiert werden. Denn die Vergangenheit hätte gezeigt, dass Gewerkschaften und Kirchen harte Verhandlungsparteien seien.

Kirche will „Sonntage nicht zum Werktag“ machen

„Wir würden eher Bedenken anmelden. Ich glaube, dass Unterbrechungen wie arbeitsfreie Sonntage wichtig sind“, Albrecht Mantei, Pastor aus Stralsund. Quelle: Christian Rödel

„Wir würden eher Bedenken anmelden“, ordnet Albrecht Mantei, Pastor der evangelischen Kirchgemeinde St. Nikolai in Stralsund, ein. „Unsere Herangehensweise beruht auf dem biblischen Schöpfungsbild. Da geht es um Ruhezeit als Erholungszeit. Alles Leben auf der Erde kann, ganz biologisch betrachtet, nicht ohne Pausen existieren. Dies gilt auch für den Menschen.“ Ohnehin würde man in einer Zeit, die von Effizienz und Auslastung bis ins Letzte geprägt ist, leben. „Ich glaube, dass Unterbrechungen, wie arbeitsfreie Sonntage, wichtig sind“, sagt er. „Nur so kann man Kraft schöpfen, ganz unabhängig von religiösen und moralischen Kontexten.“

Mantei selbst sieht sich als liberal – und weiß um die Existenznot der Händler. „Dennoch sollte man hinterfragen, ob Mehrarbeit an Sonntagen der richtige Weg ist. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten“, sagt er. Vor Jahren hätte es einen Slogan gegeben, der die Position der Kirchen treffend beschreibt. „Ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage“, benennt ihn Mantei – und rät zu mehr Achtsamkeit. „Nicht allein in religiösen Kulturen gibt es Fastentage“, so der Pastor. „Wunderbar wäre es, wenn auch ’Muße“ mal zum Modewort werden würde.“

