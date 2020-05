Mehrere Garagen in Tribsees aufgebrochen

Tribsees/Grimmen

Unter anderem drei Mopeds und eine Handsense sind in den vergangenen Tagen aus Garagen in der Ernst-Thälmann-Straße in Tribsees gestohlen worden. Unbekannte verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zutritt zu insgesamt drei Garagen in dem Komplex.

Bei den Zweirädern handelte es sich um eine Schwalbe, eine blaue Simson S 50 sowie eine gelbe Simson S 51. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf insgesamt circa 5000 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer in den vergangenen Tagen etwas Auffälliges in dem Garagenkomplex in der Ernst-Thälmann-Straße in Tribsees beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger