Meisterschaft der Hobbybrauer in Stralsund: Unterwegs-Gärung und Snickers-Bier gewinnen

Stralsund

Wenn es danach ginge, wer sich am schönsten freut, hätte Markus Krenkler aus Seevetal bei Hamburg den ersten Platz verdient. Als Moderatorin Elisa Raus bei der Siegerehrung der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer am Samstagabend seinen Namen verkündete, gab es für den Gewinner von 2018 kein Halten mehr. Er riss die Arme nach oben, schrie seine Freude raus, umarmte Frau und Freude, hüpfte, strahlte, jubelte, alles auf einmal. Dazu tosender Applaus der anderen Hobbybrauer. Was für ein Moment.

Niemand freut sich so schön wie Markus Krenkler. Quelle: Kai Lachmann

Dass es in diesem Jahr für ihn bei der Deutschen Hobbybraumeisterschaft in Stralsund „nur“ zu Platz zwei gereicht hat, war dabei vollkommen nebensächlich. Er selbst hatte sogar einige Zweifel an seiner eingereichten Bier-Kreation – im Gegensatz zu den Jury-Mitgliedern der Störtebeker-Brauerei. Sie verkosteten in den vergangenen Wochen 180 eingereichte Biere, wählten sechs fürs Finale aus, verkosteten diese erneut und fachsimpelten dann eineinhalb Stunden über komplexe Aromen, feinperligen Schaum, das Geschmackserlebnis und die Platzierungen.

Maracuja, Feige und Mango – fruchtige Noten überzeugten

Ein „Hopfen-Weisses“ war in diesem Jahr die Vorgabe. „Das ist ein hopfenaromatischer Weizenbock“, erklärte Elisa Raus. Sie ist nicht nur Sprecherin der Störtebeker Brauerei, sondern hat auch schon einen Weltmeistertitel als Biersommelierin in ihrer Vita stehen.

Das beste Bier reichte nach Jury-Urteil der Aachener Nils Lichtenberg ein. Er darf sich nun Deutschlands bester Hobbybrauer 2021 nennen. Das Bier habe „sehr saftige und fruchtige Noten nach Maracuja, Feige und Mango“ gehabt, hob Raus hervor. Der Gewinner war von der Entscheidung überrascht und scherzte: „Das Bier ist gerade so fertig geworden. Wir haben es abgefüllt und gleich verschickt. Die Gärung fand erst im DHL-Auto statt.“

Bier mit Salbei oder Schokolade

Sein Gewinn: Einen Tag lang gemeinsam Bier brauen in Stralsund mit den Profis und 40 Kisten Bier nach seinem Rezept. Seine Hopfen-Weisse-Version gibt es dann ab Ende Februar auch im Handel. Außerdem erhält Lichtenberg noch einen Sachpreis oder eine Bierreise.

Neben dem vergleichsweise bierernsten Wettbewerb, bei dem der vorgegebene Stil gut getroffen oder interpretiert werden musste, fand auch wieder ein ziemlich lockerer Kreativbier-Wettbewerb statt. Hier waren den Ideen keinerlei Grenzen gesetzt und so gab es zahlreiche verrückte Kreationen: Bier mit Salbei, Bier mit Schokolade, Bier mit Wein vermischt. Hier bewerteten sich die Hobbybrauer gegenseitig.

Die Hobbybrauer waren ihr eigenes Publikum. Die Veranstaltung musste auf 200 Besucher begrenzt werden. Quelle: Kai Lachmann

MV sollte Biertradition mehr in Vordergrund stellen

„Wir haben Rote Grütze mit Vanillesoße eingereicht“, berichtete Jan Mordhorst aus Niedersachsen. Sein Bier habe eine rote Farbe und tatsächlich seien auch Beeren darin. Die Vanillesoße bestehe ebenfalls aus Bier. Der Anklamer Christoph Denda, einer der wenigen Einheimischen, reichte sein „Peene-Bräu“ ein. „Es kommt im Bekanntenkreis gut an. Das hat mich ermutigt, hier mitzumachen“, erzählte er. MV habe eine große Biertradition. „Die müssen wir wieder mehr in den Vordergrund stellen.“

Den Vogel schossen die Pfälzer Philipp Dietrich und Sebastian Schneider ab. Beide in Morgenmantel und Feinripp-Unterhemd gekleidet, hatten ein „Kettenrauch“-Bier im Angebot, das „kräftig wie Raucherhusten“ schmecken sollte. Ebenso ein „Annalena (Weizen)Bierbock“ – natürlich vegan. Werbespruch hierzu: „Das würden sogar die Bayern wählen.“

Philipp Dietrich (l.) und Sebastian Schneider hatten Spaß im Glas und ein „Kettenrauch“-Bier eingereicht. Quelle: Kai Lachmann

„Ich brauche kein Leberwurst-Maracuja“

Wie ihnen ging es sicherlich fast allen Teilnehmern an diesem bierseligen Samstag: Das Gewinnen spielte keine Rolle. Im Vordergrund standen der Spaß und der Austausch mit anderen Hobbybrauern. Das bestätigt auch Tino Griebsch von den Mecklenburg Strelitzer Bierfreunden. „Wenn die Leute sagen ,gutes Zeug’, haben wir unser Ziel erreicht.“ Er selbst habe schon 15, 20 Sorten probiert und immer wieder festgestellt, dass ihm einfaches Pils am liebsten ist. „Ich brauche kein Leberwurst-Maracuja.“

Sieger dieses Wettbewerbs wurde Wettbewerb Paul Schüßler aus Wiesbaden mit seinem „Snickers Bier“, wie Expertin Elisa Raus es nannte. Und tatsächlich: „Ich liebe Erdnüsse und wollte das unbedingt mal als Bier machen“, sagte der Gewinner. Herausgekommen ist ein Erdnussbutter Brown Ale, über das der erfolgreiche Instagrammer bestimmt auch in seinem Hobbybrauer-Podcast „Just brew it“ sprechen wird.

Von Kai Lachmann