Merkel und Laschet in Stralsund: Warnung vor politischem Richtungswechsel

Stralsund

Fünf Tage vor der Bundestagswahl haben Kanzlerin Angela Merkel und der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in Stralsund vor einem politischen Richtungswechsel gewarnt. „Es geht am Sonntag um viel“ sagte Merkel am Dienstagabend auf dem Alten Markt. Es gehe darum, „ob wir weiter Maß und Mitte walten lassen... oder ob wir eine Politik machen, die nur über das Verteilen nachdenkt, aber nicht über das Erwirtschaften.“ Deutschland werde nach der Pandemie wieder zu soliden Finanzen zurückkehren müssen. „Ich glaube nicht, dass eine Rot-Rot-Grüne Regierung das tut.“

Laschet: Wenn man CO2-Werte zu streng macht, wandert Industrie ab

Merkels letzter großer Auftritt als Kanzlerin in ihrem Wahlkreis wurde von lautstarken Protesten begleitet. Laschet warnte in seiner Rede vor einer „rot-grünen Verbotspolitik“, die Arbeitsplätze im Schiffbau gefährde. „Wenn man die CO2-Werte zu streng macht, wandert die Industrie ab, wird der Stahl in Indien und China produziert und schadet das Weltklima.“ Lobende Worte gab’s für Merkel: Diese Region stehe dank Merkel stärker da als vor 30 Jahren.

Merkel warb im Gegenzug für Laschet. Wie die jetzige Bundesregierung werde er sich Kanzler für die Ansiedlung von Bundesbehörden in den neuen Bundesländern und neuen Arbeitsplätze einsetzen.

Umfragen sehen die Christdemokraten bei den Bundestagswahlen wie auch bei den Landtagswahlen hinter der SPD. Allerdings ist der Abstand im Bund inzwischen auf drei Prozent geschmolzen. Im Land liegt die CDU mit Spitzenkandidat Michael Sack (15 Prozent) nahezu abgeschlagen hinter der Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (40 Prozent).

Merkel-Nachfolger: Das ist Segen und Fluch zugleich

Vor der Kundgebung in Stralsund hatte Merkel noch einmal die Insel Rügen in ihrem Wahlkreis besucht. Die Nachfolge für Merkels Direktmandat will der 33-jährige Finanzwirt Georg Günther antreten. „Das wird kein Selbstläufer“, sagte Günther der OZ. Die Nachfolge von Merkel anzutreten, sei „Segen und Fluch zugleich“. Merkel habe gute Wahlkreisarbeit geleistet, viele Projekte vorangebracht. Gleichzeitig müsse man sich von ihr freischwimmen, eigene Schwerpunkte setzen. Günther tritt im Wahlkreis unter anderem gegen den AfD-Bundesfraktionsvize Leif-Erik Holm (AfD) sowie die Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Linke) an.

Von Martina Rathke