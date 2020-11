Mesekenhagen

An der Bahnstrecke von Greifswald nach Stralsund soll ein großer Solarpark entstehen. Die Reriker Firma Kloss New Energy GmbH will im Gemeindegebiet von Mesekenhagen beiderseits der Gleise Photovoltaikmodule installieren. Die Gemeindevertretung hat dem Vorhaben auf ihrer letzten Sitzung grundsätzlich zugestimmt.

Die Gleise beim früheren Bahnhof Mesekenhagen. In diesem Bereich sollen beiderseits des Übergangs Module aufgestellt werden Quelle: Eckhard Oberdörfer

Wie Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein informierte, hat die Firma bereits mit den Grundstückseigentümern an der Bahnstrecke Vorverträge für den Erwerb geschlossen. Die in Frage kommende Fläche ist etwa 65 Hektar groß, es wird aber deutlich weniger. Denn überall dort, wo Wald oder Acker ist, wird nicht gebaut. Nur bei wenig ertragreichen Böden könnten möglicherweise auch Module aufgestellt werden, so Peter Bauer, Projektentwickler bei der Kloss New Energy GmbH.

Der Solarpark solle auf dem Gebiet der Gemeinde Sundhagen Richtung Stralsund fortgesetzt werden. Dort wurde das Vorhaben auch schon im Bauausschuss vorgestellt, aber ob die Gemeinde grünes Licht gibt, ist unklar. Für die Planung an der Bahnstrecke Greifswald-Stralsund haben die Reriker einen Partner gewonnen: die Leipziger Green Energy 3000 GmbH, die weltweit aktiv ist.

Natürlicher Sichtschutz zum Ort

Wo tatsächlich gebaut werden darf, das wird im Planungsverfahren entschieden. Der Gemeinde Mesekenhagen ist unter anderem wichtig, dass Schneisen für den Wildwechsel erhalten bleiben und es zu keinen optischen Beeinträchtigungen durch Spiegelungen kommt. Der Ort Mesekenhagen ist allerdings ziemlich weit entfernt. „Es ist eigentlich überall ein natürlicher Sichtschutz gegeben“, so Kloss.

Er spricht von einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit einer gut informierten Gemeindevertretung. Die Logistik werde eine Herausforderung. Zum früheren Bahnhof mit beschranktem Übergang führt nur eine marode Pflasterstraße, die bereits für den normalen Verkehr gesperrt wurde. „Aber solche Herausforderungen sind wir gewohnt“, sagt Brauer.

An Bahngleisen gibt es Fördergeld

Um das Vorhaben umzusetzen, ist ein Bebauungsplan nötig. Bürgermeister und Amt Landhagen sollen nun mit dem Reriker Unternehmen verhandeln. Mit diesem soll ein städtebaulicher Vertrag unterzeichnet werden. Das heißt, die Firma übernimmt die Kosten für die Planung. Dass gerade an einer Bahnlinie investiert werden soll, hat einen guten Grund. Nur dort sowie an Autobahnen und Bundesstraßen gibt es eine Förderung nach dem Neue Energien Gesetz. Und zwar bis zu 110 Meter Entfernung. Bei der laufenden Novellierung sind 220 Meter im Gespräch. Auch bei alten Kiestagebauen oder auf Müllhalden seien Photovoltaikanlagen möglich, so Brauer. Die Deponie bei Grimmen sei dafür ein Beispiel.

Bei dem Mesekenhäger Projekt seien Landwirte, die hier Grünland besitzen, an die Kloss New Energy GmbH herangetreten und gaben so den Anstoß. Erst seit Anfang 2019 ist die Firma wieder mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen befasst. Ein weiteres Projekt läuft im Landkreis Rostock.

Der Bau von neuen Windkraftanlagen, lange Jahre das Kerngeschäft, gestaltet sich derzeit schwieriger. Dabei haben die Reriker bereits 40 Windparks in den letzten 25 Jahren errichtet. Während bei der Photovoltaik die Gemeinden die Planungshoheit haben, befinden die Planungsverbände über Windeignungsgebiete. „In Vorpommern ist darüber immer noch nicht abschließend entschieden“, erinnert Brauer. Im Kreis Vorpommern-Greifswald läuft ein Projekt für Torgelow und in Vorpommern-Rügen für Wittenhagen und Richtenberg/Zandershagen.

Ein weiterer Solarpark soll in Wackerow entstehen. Der Bebaungsplan umfasst 32 Hektar. Investoren ist die Solarpark Wackerow GmbH & Co KG mit Sitz in Hörup in Schleswig-Holstein. Hinter ihr stehen Landwirte. Noch in diesem Monat soll der Beschluss zum Bebauungsplan erfolgen.

Von Eckhard Oberdörfer