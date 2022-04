Messer-Angriff in Stralsund: Tatverdächtiger soll Schulden gehabt haben

Stralsund

Nach einer Messerattacke im Stralsunder Stadtteil Grünhufe am 6. April hat sich der Tatverdächtige bisher nicht zu den Vorfällen geäußert. Das sagte die Staatsanwaltschaft Stralsund am Donnerstag auf OZ-Anfrage. „Aus den bisherigen Zeugenaussagen ist bekannt, dass sich der Beschuldigte bei mehreren Personen Geld geliehen hat. Die Ermittlungen zu seinen finanziellen Verhältnissen dauern an“, informiert Marc Engelhardt, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auf die Frage nach Vorstrafen heißt es, der Verdächtige sei nicht vorbestraft. Von einer Ausbildung beim Zoll, wie es in sozialen Medien hieß, sei nichts bekannt.

Mann hatte es auf Geld des Opfers abgesehen

Erst am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mitarbeiter eines freien Autohauses handelt, der gewusst haben soll, dass das Opfer eine größere Summe Bargeld zu Hause hatte. Dieses Geld habe der 33-Jährige aus Greifswald bei der Tat am 6. April in einem Mehrfamilienhaus in der Stralsunder Vogelsangstraße stehlen wollen.

Laut Staatsanwaltschaft sei inzwischen sei klar, dass der Geschädigte einige Tage vor der Messerattacke bei dem Verkäufer in Stralsund gewesen sei, um über den Autokauf und die Bezahlung zu sprechen.

Gegen den 33-Jährigen war am vergangenen Wochenende vom zuständigen Amtsgericht Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Auch ohne Aussage des Verdächtigen bestätige sich, was Zeugen bereits geschildert hatten.

So soll der Deutsche das Opfer am jenem Mittwochabend an dessen Wohnungstür überrascht und sofort niedergestochen haben. Da der Mann schrie und schnell Nachbarn zu Hilfe kamen, war der mit einer Karnevalsmaske verkleidete Täter durch den Keller geflüchtet. Zwei Tage später fand die Polizei den Verdächtigen in seinem Greifswalder Wohnort. Seitdem sitzt er in Haft und schweigt.

Von Ines Sommer