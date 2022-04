Messerattacke in Stralsund: Verhafteter Autoverkäufer schweigt

Stralsund

Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen, der in Stralsund einen Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft am Montag weitere Details bekanntgegeben. So handele es sich um einen freien Autoverkäufer, der gewusst haben soll, dass das Opfer etwa 30 000 Euro bar zu Hause hatte, sagte Marc Engelhardt von der Stralsunder Staatsanwaltschaft. Dieses Geld habe der 33-jährige aus Greifswald bei der Tat am 6. April in einem Mehrfamilienhaus in der Stralsunder Vogelsangstraße stehlen wollen. Das habe jedoch nicht geklappt.

Gegen den 33-Jährigen war am Wochenende vom zuständigen Amtsgericht Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. „Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor, dass der Haftbefehl in nächster Zeit wieder aufgehoben werden könnte“, sagt der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

Polizei griff 33-Jährigen in Greifswald auf

Die Polizei stellte den Tatverdächtigen in der Nacht zu Sonnabend an seinem Greifswalder Wohnort. Doch auch in Stralsund liefen am Wochenende die polizeilichen Maßnahmen weiter. Diese umfassten unter anderem die Suche und Auswertung nach weiteren Beweismitteln und Spuren, zudem wurden weitere Zeugen vernommen.

Bisher schweigt der Tatverdächtige zu den Vorwürfen, sagte der Sprecher. Doch es bestätigt sich, was Zeugen bereits geschildert hatten. So soll der Deutsche das Opfer am Mittwochabend an dessen Wohnungstür im Stralsunder Stadtteil Grünhufe überrascht und sofort niedergestochen haben – mit mehr als 20 Messerstichen. Da der Mann schrie und schnell Nachbarn zu Hilfe kamen, war der mit einer Karnevalsmaske verkleidete Täter durch den Keller geflüchtet. Zwei Tage später fand die Polizei den Verdächtigen.

Opfer wollte Auto kaufen – für 30 000 Euro

Inzwischen sei klar, dass der Geschädigte einige Tage vor der Messerattacke bei dem Verkäufer in Greifswald gewesen sei, hieß es. Dort habe der 58-Jährige gesagt, dass er einen Wagen für etwa 30 000 Euro sofort in bar bezahlen könne.

Der Mann ist laut Polizei nach einer Notoperation außer Lebensgefahr und habe Ermittlern danach davon erzählt. Die Karnevalsmaske sei in der Nacht zu Samstag bei dem Tatverdächtigen gefunden worden, hieß es. Die Tatwaffe sei noch verschwunden.

Was dem Tatverdächtigen für eine Strafe droht

Was dem Tatverdächtigen nun für eine Strafe blüht, hängt von unterschiedlichen Faktoren. Gut für den 33-Jährigen, der sich von einem Anwalt vertreten lässt, ist, dass der 58-Jährige überlebt hat – trotz vielen 20 Messerstiche. So bleibt es bei einem versuchten Mord. Dafür ist laut Strafgesetzbuch eine Untergrenze definiert. So müsste mindestens eine Freiheitsstrafe von drei Jahren verhängt werden. Aber: „Auch bei einem versuchten Mord kann eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden, die regelmäßig 15 Jahre Strafhaft bedeutet“, erläutert Staatsanwalt Engelhart.

Regelmäßig werde bei Versuchstaten jedoch von der Milderungsmöglichkeit gebraucht gemacht. Wieviel weniger als die 15 Jahre verhängt werden, hängt dann sehr stark vom Einzelfall ab und den ermittelten Umständen der Tat – also: Geständnis, Reue, Motiv, Langzeitfolgen für das Opfer.

