Messerstecherei vor Barbershop in Stralsund: Mit einer Schere ging es los

Stralsund

Der Barber-Shop „Royal 1“ in der Stralsunder Heilgeiststraße hatte am Mittwoch bereits wieder geöffnet. Vergangenen Freitag war dieser abgesperrt worden, nachdem zwei Barbiere vor dem Laden aufeinander eingestochen und eingeschlagen hatten. Beide kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Während einer noch in Lebensgefahr schwebte, wurde der andere am Sonnabend aus dem Krankenhaus entlassen und umgehend von der Polizei verhaftet. Er befindet sich derzeit in U-Haft in der JVA Stralsund.

Schere kam auch als Waffe zum Einsatz

Untersucht wurde der Tatort in der Heilgeiststraße vom Kriminaldauerdienst Stralsund zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Anklam. Bei der Spurensicherung wurde unter anderem eine „Schere“ als Tatwaffe sichergestellt. Mit dieser hatte der 31-jährige Syrer auf den 35-jährigen Iraker zuerst eingestochen. Doch auch der 35-Jährige hatte sich intensiv gewehrt.

Beide hätten auch mit den Fäusten aufeinander eingeschlagen. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitten beide Schnitt- und Stichverletzungen. Zwischenzeitlich schwebte der 35-Jährige in Lebensgefahr. Doch Anfang der Woche konnte die Polizei hier Entwarnung geben.

31-Jährigem drohen bis zu 10 Jahre Haft

Gegen den 31-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, nicht wegen versuchten Totschlags, wie es zuerst im Raum stand. Der Verdächtige soll den älteren Bekannten, mit dem er zusammen im Barber-Shop arbeitete, zwar auf offener Straße attackiert haben, während der Handlung aber bereits von der schweren Tat zurückgetreten sein. So hätte ein Zeuge beobachtet, wie der Mann das Messer während der Tat wegwarf. Für die gefährliche Körperverletzung kann es trotzdem eine hohe Strafe geben. Von sechs Monaten bis zu zehn Jahren sind laut Staatsanwalt möglich.

Auch gegen schwer verletzten 35-Jährigen wird ermittelt

Der 35-Jährige hatte enormes Glück: Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife hatte die streitenden und blutenden Männer voneinander getrennt, Verstärkung gerufen – und Erste Hilfe geleistet. Zwar ist der Auslöser der Messerstecherei noch immer unklar, dennoch wird nun auch gegen den 35-jährigen Schwerstverletzten ermittelt. Wenn er aus dem Krankenhaus kommt, wird er jedoch nicht gleich verhaftet. Bei ihm soll keine Fluchtgefahr bestehen.

Von kst