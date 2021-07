Messerstecherei vor Barbershop in Stralsund: „Wenn er wieder fit ist, wird er verhaftet“

Stralsund

Zu einer brutalen Messerstecherei ist es am Freitagvormittag in der Stralsunder Altstadt gekommen. Laut Angaben der Polizei eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Iraker und einem 31-jährigen Syrer derart, dass die zwei Männer aufeinander mit Messern losgingen – und sich damit gegenseitig schwere Schnitt- und Stichverletzungen zufügten. Beide Männer wurden umgehend ins Stralsunder Klinikum gebracht. Der 35-Jährige schwebte am Freitagnachmittag noch in Lebensgefahr.

Polizisten leisteten Erste Hilfe

Beide Männer arbeiten in dem Stralsunder Barbershop. Sie hatten Glück, dass Polizisten des Hauptreviers Stralsund den Vorfall bei einer Streifenfahrt bemerkten. Die Beamten gingen sofort dazwischen und riefen Verstärkung. Während weitere Polizisten anrückten, leisteten die Beamten vor Ort Erste Hilfe bei den Verletzten.

31-Jähriger wird im Krankenhaus bewacht

Was die Messerstecherei ausgelöst hat, war am Freitagabend noch unklar – und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. „Nichts wird ausgeschlossen. Es kann einfach ein privater Grund gewesen sein. Es muss gar nichts mit dem Barbershop zu tun haben“, sagte eine Pressesprecherin der Polizei. Aufgeklärt werden könnte dieser Aspekt jedoch erst, wenn die Männer vernommen werden könnten. Dies war am Freitag auf Grund der Verletzungen nicht der Fall. Der 31-jährige Syrer wird im Krankenhaus von der Polizei bewacht. „Wenn er wieder fit ist und das Krankenhaus verlassen kann, wird er festgenommen“, sagt die Polizeisprecherin. In seinem Fall würden die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlages ermitteln.

Verkäuferin beobachtete den Streit

Zur weiteren Tatortarbeit und Spurensicherung ist der Kriminaldauerdienst Stralsund zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Anklam in dem Barbershop in der Heilgeiststraße im Einsatz. Dafür wurde der Laden in der Heilgeiststraße in Richtung Hafen gleich dicht gemacht. Die ganzen Stühle sind abgedeckt. Eine Verkäuferin aus einem benachbartem Geschäft hatte den Vorfall am Freitag beobachtet. „Ich hatte grad Kundschaft. Da saßen die zwei noch friedlich vor dem Laden“, erinnert sie sich. „Sie müssen dann ins Streiten gekommen sein.“ Zehn Minuten später sei Notarzt und Krankenwagen dagewesen.

Von crö, kst