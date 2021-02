Michael Jordan aus Stralsund glänzt mit Feinkost statt Basketball

Stralsund

Kunden sitzen am Tresen oder im hinteren Bereich in einer Sitzecke, lassen sich Tapas schmecken und probieren einen schönen Rotwein... Der gebürtige Stralsunder Michael Jordan hofft, dass in seinem im September eröffneten Geschäft KaufBar in der Tribseer Straße endlich das Leben einzieht, wie es der gelernte Koch und Küchenmeister auf der Urlaubsinsel Fuerteventura kennengelernt hat. Ein ganzes Jahr hat er dort gelebt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis der Lockdown aufgehoben ist, bietet der 46-Jährige mediterrane Feinkost, regionale Spezialitäten und wechselnde Mittagsangebote zum Mitnehmen an. Trotz der Namensgleichheit mit dem berühmten Sportler hat Michael Jordan mit Basketball nichts am Hut. „Ich bin eher der Fußballer“, sagt der sympathische Hansestädter.

Von Kai Lachmann