Ein Wohnungsmieter hat am Samstagmorgen gegen 9.40 Uhr vermutlich selbst seine Wohnung im Leo- Tolstoi- Weg 3 in Stralsund in Brand gesetzt. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen davon aus, dass der 34- Jährige das Feuer legte und anschließend flüchtete. Er konnte bei der Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Durch die Berufsfeuerwehr Stralsund wurde der Brand vollständig gelöscht. Dennoch brannte die Einraumwohnung vollständig aus. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 50 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung unter der Brandwohnung wurde durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner des Hauses konnten alle in ihrer Wohnung verbleiben. Zur Spurensicherung war der Kriminaldauerdienst Stralsund in Zusammenarbeit mit einem Brandursachenermittler vor Ort. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

