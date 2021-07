Mieter nach Großbrand in Stralsund: „Habe fast alles verloren“

Stralsund

Plötzlich stand ihr Haus in Flammen. Wenige Stunden nach der Brandkatastrophe können die Mieter des Mehrfamilienhauses in der Barther Straße 57 es immer noch nicht fassen. Einer der Betroffenen ist Thomas Lemke. Auch der 30-Jährige hat in der Nacht zu Montag sein Zuhause verloren. „Ich habe fast alles verloren“, sagt er und ringt dabei um Worte. „Aus materieller Sicht jedenfalls. Meine Wohnung ist nicht mehr betretbar und mein auf dem Hinterhof geparktes Auto ist völlig demoliert.“ Ziegel seien vom brennenden Dachstuhl direkt auf sein Auto gefallen – und hätten es total demoliert. Der junge Lagerist, dessen Arbeitsplatz im Landkreis liegt, ist völlig fassungslos. „Aktuell weiß ich nicht, wie es weitergehen soll“, sagt er.

Feuerwehr und Polizei evakuierten etliche Personen

Brandruine in der Barther Straße 57: Aus der Luft ist das Ausmaß der Schäden zu erkennen. Quelle: Christian Rödel

Auch Motel-Betreiber Sebastian Tacke blickt pessimistisch in die Zukunft. Er wurde aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert – und brachte etliche der betroffenen Mitbewohner kurzerhand in seinem Motel unter. „Zum Glück hatten wir Zimmer frei“, sagt er. Doch diese komfortable Situation würde sich bald ändern. „In zwei Wochen ist das Motel komplett ausgebucht. Mitten in der Hochsaison eine Unterkunft zu finden, ist nahezu unmöglich. Daher weiß auch ich nicht, wie es für mich weitergeht.“ Immerhin würde die Hausverwaltung unter Hochdruck nach Wohnraum für die betroffenen Familien suchen.

Hunde bellten Familie Tacke wach

Tacke hatte Glück, dass seine Tochter Johanna-Sophie und die Familien-Hunde Luna und Lissi auf den Brand aufmerksam wurden. „Luna hat angeschlagen, laut gebellt und dann meine Tochter und ihre beste Freundin geweckt.“ Die jungen Frauen hätten sich auf den Balkon begeben – weil der Mond in einem „ungewöhnlichen Feuerrot“ leuchtete. So seien die Einsatzkräfte darauf aufmerksam geworden, dass sich in dem Teil des Gebäudes noch Menschen befanden. „Die Polizei stand prompt vor unserer Tür. Da war mir noch gar nicht klar, was los ist. Doch die Beamten klärten uns schnell auf, sagten, dass unser Haus brennt.“ Danach seien Tacke und seine kleine Familie so ziemlich als Letzte aus dem Gebäude geflüchtet. „Wir haben uns nur schnell etwas übergeworfen. Hatten weder Brille, Geld noch Schlüssel dabei“, sagt er.

Stralsunder Hotelier nahm Brandopfer auf

Motel-Betreiber Sebastian Tacke und seine 17- jährige Tochter Johanna-Sophie mussten ihre Zweigeschoss-Wohnung in der Barther Straße 57 verlassen und wohnen nun vorerst im eigenen Motel. Quelle: Christian Rödel

Draußen traf Tacke die anderen Bewohner. Sie sahen, wie die Flammen aus dem Dach ihres Zuhauses schlugen – und wie die Einsatzkräfte die Straße abgesperrt hatten und gegen den Brand kämpften. „Ich war froh, dass offenbar keiner ins Krankenhaus musste. Dennoch waren die Einsatzkräfte total nett und kümmerten sich um uns.“ Doch schnell war klar: In dieser Nacht würden sie nicht mehr in ihre Betten zurückkehren können. „Einige konnten sich privat eine Zuflucht bei der Familie oder bei Freunden organisieren“, schildert Tacke die Situation. Aber nicht jeder hatte die Möglichkeit. „Für mich war klar, dass ich die Leute unterbringe“, sagt Tacke. Zum Glücke hatte er Zimmer frei.

Keinen Schlüssel dabei: Hotelier musste Mitarbeiter aufwecken

Er klingelte einen Mitarbeiter aus dem Schlaf, der ihm dann einen Schlüssel für sein Motel brachte. „Wir hatten wirklich nichts mehr dabei“, sagt Tacke. Deshalb seien sie sehr froh gewesen, als der Stadtbus sie dann vom Brandort weg zum Motel gebracht hätte. „Fünf Parteien konnten wir aufnehmen“, sagt Tacke. Alle seien froh gewesen, als sie endlich wieder zwischen 3 und 4 Uhr morgens in einem Bett lagen. Das Einschlafen fiel ihnen dennoch schwer. „Das Schlimmste ist die Ungewissheit“, sagt Tacke. „Was ist mit meinen Sachen? Wo soll ich die nächsten Tage hin?“

Von Christian Rödel und Kay Steinke