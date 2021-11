Stralsund

Die Charaktere in deutschen Kinderbüchern heißen Lola, Marc, Josefine, Max, Marie oder Vincent. Sie sind alle weiß, meistens gut situiert und gesund. Das Leben hat es gut mit ihnen und ihren Eltern gemeint. Kinder mit Migrationshintergrund, Behinderung oder anderen Abweichungen von der Norm sind bis heute die Ausnahme in Kinderbüchern, um nicht zu sagen: Sonderfälle. Das kann man kritisieren.

Man kann aber auch so vorgehen, wie 16 junge Autorinnen zwischen 13 und 21 Jahren des Stralsunder Migrantinnenvereins Tutmonde: Sie haben einfach selbst Kinderbücher geschrieben – gleich drei Stück für verschiedene Altersgruppen. In den Geschichten werden Migrations- und Fluchterfahrungen beschrieben, aber auch das Erleben des Alltags in Deutschland. Es kommen Kinder in Rollstühlen vor, Kinder, die Reem, Willow und Mo heißen, und Kinder, die keinem Geschlecht eindeutig zugerechnet werden können. All diese Aspekte als Normalität, nicht als Besonderheit oder Klischee zu beschreiben, war ein wichtiger Teil der Idee hinter dem Projekt.

„Geschichten wie diese kommen bisher nicht vor“

Die Figuren erleben Abenteuer und begegnen Benachteiligung, Ungerechtigkeit oder Ausgrenzung. Doch sie überwinden die Widerstände. Der Leserschaft wird Mut gemacht. „Kinder sind noch offen, sie haben noch kein fertiges Bild von der Welt“, sagt Theresia Michael. „Ich denke, dass Geschichten wie unsere in vielen Kindergärten und Schulen bisher nicht vorkommen und dass es wichtig ist, sie zu erzählen.“ Die 17-jährige Stralsunderin hat mehrere Beiträge für die Bücher beigesteuert, die im September erschienen sind. Nun werden sie an Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern verteilt.

Szenische Lesung Am Donnerstag, 11. November, lesen Schauspielerinnen und Schauspieler des Stuthe, des studentischen Theaters in Greifswald, aus den Abenteuerbüchern des Vereins Tutmonde vor. Es wird allerdings kein reiner Textvortrag, sondern durch szenische Darstellungen angereichert. Los geht es um 17 Uhr in der Kreisvolkshochschule in Stralsund, Tribseer Damm 76. Der Eintritt ist frei. Alle drei Kinderbücher können kostenfrei auf www.sdgs-mv.de heruntergeladen werden. Finanziert wurde das Projekt aus dem Preisgeld des Bundeswettbewerbs „Kommune bewegt Welt“, bei dem die Partnerschaft zwischen der Stadt Stralsund und dem Verein Tutmonde ausgezeichnet wurde. 2020 gab es dafür 20 000 Euro.

Theresia Michael hat eine tschechische Mutter und einen deutschen Vater. Würde sie sagen, dass das einen Einfluss auf ihre Identität hat? „Ich glaube, ich bin einfach ich. Und ich denke, dass man ein komplexes Wesen, wie ein Mensch eines ist, nicht anhand seines Hintergrunds beurteilen sollte, nur weil er irgendwo geboren wurde. Das ist nichts, was einen Menschen ausmacht – wenn er es nicht unbedingt will.“ Denn wie genau man sich definiere, sei der Entscheidung jedes Einzelnen überlassen.

„Warum soll ich mein Leben riskieren, um zur Schule zu gehen?“

So hat die Elftklässlerin im Gegensatz zu anderen Schreiberinnen keine eigenen Migrationserfahrungen aufgearbeitet. Mit ihren Geschichten orientierte sie sich in erster Linie an der Vorgabe, die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen im Blick zu behalten, für die sich der Verein Tutmonde einsetzt. Dazu zählen etwa: Armut und Hunger besiegen, Bildung ermöglichen, Chancengleichheit und Geschlechter-Gerechtigkeit.

Ein weiteres Nachhaltigkeitsziel: Frieden. Dem widmen sich die Texte der Autorinnen Ridina und Rawan Alhussain. Sie setzen sich mit ihrer Vergangenheit im syrischen Bürgerkrieg auseinander. „Warum soll ich mein Leben riskieren, um zur Schule zu gehen? Will ich so tun, als würde ich ein normales Leben führen? Es ist so schwer, in dieser Zeit des Krieges ein bisschen Glück zu finden“, heißt es etwa in der nahegehenden Geschichte „Weg zum Frieden“, in der von einer Schülerin erzählt wird, die Kampfhandlungen erlebt und für die Malerei zum Ventil wird.

Kinder befreien Robbe aus Müllhaufen

In den Storys der Deutsch-Französin Ava Shelley Nachtwey geht es unter anderem um Umweltverschmutzung. So befreien beispielsweise die Geschwister Helene und Jamaal in „Gefangen im Müll“ eine Robbe, die sich in einem Haufen Müll im Meer in einem Fischernetz verfangen hat. „Ich möchte jüngeren Kindern zeigen: Auch wenn du auf Ungerechtigkeit triffst, kannst du etwas dagegen tun“, sagt die 17-Jährige. „Zusammen werden wir die Welt zu etwas Besserem machen.“

Von Kai Lachmann