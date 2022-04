Stralsund

Der Neubau eines der modernsten Polizeigebäude im Land befindet sich auf der Zielgeraden. Nachdem man im August 2021 in der Barther Straße in Stralsund das Richtfest feierte, sollen hier Ende 2022 rund 150 Kollegen einziehen können. Der erste Polizeigebäudeneubau seit der Wende wird dann als Besonderheit mit dem Polizeihauptrevier, der Polizeiinspektion, dem Kriminalkommissariat und dem Kriminaldauerdienst mehrere Polizeidienststellen beherbergen. Dementsprechend groß ist das Bauvorhaben.

Mehrere Einzelzellen und eine Gemeinschaftszelle sind im Gewahrsamsbereich eingerichtet. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Für den Konflikt zwischen den einerseits gesicherten Räumlichkeiten und einer Wache mit Außenkontakt hat man in dem großzügigen Gebäude offenbar eine gute Lösung gefunden. Dem Haupteingang mit Empfang für die Besucher schließen sich dann im Erdgeschoss zur Straßenseite die Umkleiden und Sanitäreinrichtungen für die Kollegen – darunter rund 30 Prozent Frauen – an. In dem zur Hofseite gerichteten Flügel haben die Einzelzellen und eine Gemeinschaftszelle im Gewahrsamsbereich, der durch eigene Zufuhrgaragen gesichert ist, bereits ihre Türen erhalten.

Modern, praktisch und energieeffizient

In dem scheinbar klassisch angelegten Verwaltungsgebäude fallen dann jedoch die geschwungenen Mittelflure ins Auge, die damit der Form der Fassade folgen. „Dies ist jedoch einfach nur dem Straßenverlauf und somit dem städtebaulichen Kontext angepasst“, erklärt Christoph Meyn vom verantwortlichen Architekturbüro GMW.

Der Hof bietet in der Barther Straße Platz für einen Garagenkomplex und Carportanlage. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Auf zukünftige Anforderungen hat man nicht nur bei den Arbeitsplätzen geachtet. So soll es später viel mehr IT-Arbeitsplätze geben, zudem Räume für eine Videovernehmung. In Sachen Energieeffizienz hat man bei dem Polizeineubau Wärmerückgewinnung, ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaikanlage mitgedacht.

Trotz der aktuellen Entwicklungen im Baugewerbe geht man bisher immer noch davon aus, dass man den eingeplanten Kostenrahmen von 12,5 Millionen Euro einhalten kann. In einem nächsten Schritt soll dann ein auf dem Hof gelegener Garagenkomplex mit Solarmodulen bestückt werden.

Über den bisher planmäßig verlaufenden Bau zeigten sich bei der Besichtigung am Mittwoch MVs Finanzminister Heiko Geue (SPD) und Vorpommernstaatssekretär Heiko Miraß (SPD) erfreut. „Die Kollegen werden sich hier in Stralsund wohlfühlen und auch die Umweltaspekte wurden beim Bau im Blick behalten“, lobt Geue wohlwissend, dass dies nicht allen ins Auge gefassten Polizeibauten gelungen ist.

Fassadenauffrischung und Trockenlegung am Frankendamm

Beruhigend war dann auch der Blick in die Polizeiinspektion am Frankendamm. Das unter Denkmalschutz stehende und 1955 errichtete Gebäude und vor allem die darin arbeitenden Kollegen haben die dringend notwendige Teilsanierung schon lange herbeigesehnt. Diese umfasst nun vorrangig Fassade und das Dach, sodass die Sanierung bei laufendem Betrieb vorgenommen wurde. Aber auch für die nicht mehr akzeptablen Sanitär- und Umkleideräume werden nun im Keller bessere Bedingungen geschaffen. Der Denkmalstatus setzt der Umgestaltung allerdings enge Grenzen.

Die Fassade der Polizeiinspektion am Frankendamm ist bereits fast vollständig überholt. Ende des Jahres sollen auch hier alle Arbeiten abgeschlossen sein. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Was mit einer Sanierung möglich ist, wurde erreicht“, meint der für die Polizeiinspektion am Frankendamm verantwortliche Architekt Wolfgang Warnkross. Im Fokus stand hier vor allem die Trockenlegung der Fassade und somit der Kellerräume, sowie eine Wärmedämmung über das Dach. Abgesehen von der Ausbesserung und der Auffrischung wird das Gebäude jedoch sein bekanntes Gesicht bewahren. „Aber auch eine graue Fassade muss nicht trist sein“, so Wolfgang Warnkross. So sollen unter anderem die Ornamente unter dem Dach demnächst wieder ins Auge fallen. Eine Photovoltaikanlage wäre hier ebenfalls wünschenswert, ist aber aus Gründen des Denkmalschutzes kritisch. Eine eventuelle Installation zur Rückseite des Gebäudes soll dennoch abgeklärt werden.

„Diese Denkmalsanierung der Polizeiinspektion am Frankendamm hat natürlich einen ganz anderen Charakter als der Neubau an der Barther Straße. Aber auch hier wollen wir zum Jahresende fertig sein“, sagt der Leiter des Stattlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Stephan Aufdermauer. Mit vier Millionen Euro möchte man auch hier im bisher eingeplanten Investitionsvolumen bleiben.

Von Wenke Büssow-Krämer