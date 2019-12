Millionen-Deal: Stralsunds Kaufvertrag für „Gorch Fock I“ liegt beim Notar

Stralsund

Wie geht es weiter mit der „ Gorch Fock“? Diese Frage stellte die Linke am Donnerstagabend in der Stralsunder Bürgerschaft. Vor einem Jahr bereits war über Verhandlungen gesprochen worden, nachdem die Bürgerschaft mit großer Mehrheit im November 2018 beschlossen hatte, die Bark zu kaufen – mit dem Ziel, den Dreimaster mit Landesmitteln zu sanieren und als Touristenattraktion für den Hafen der Hansestadt zu erhalten.

Doch hinter den Kulissen scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Zum Stand der Verhandlungen sagte Peter Fürst, Chef der Wirtschaftsförderung im Stralsunder Rathaus: „In seiner Mitgliederversammlung am 14. September gab der Eignerverein Tall Ship Friends sein Einverständnis zu den Entwürfen von Kaufvertrag und Betreibervertrag. Beide Verträge befinden sich gegenwärtig in der rechtlichen Prüfung.“ Demnach bleibt es dabei: Die Gesamtkosten für Kauf und Sanierung belaufen sich auf 10,56 Millionen.

Schwerin gibt Förderung

Parallel zur Erarbeitung und Verhandlung dieser Verträge wurde mit dem Wirtschaftsministerium in Schwerin „die Förderwürdigkeit und die Förderfähigkeit von Kauf und Sanierung des Schiffes erörtert und schlussendlich auch erreicht“. Seit 6. November hält die Hansestadt eine Förderzusage in den Händen. Titel: „Errichtung einer Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur im Hafen der Hansestadt Stralsund, Segelschulschiff Gorch Fock I“.

Dahinter steht eine 90-prozentige Förderung des Landes, die restlichen 10 Prozent des geforderten Eigenanteil will der Eignerverein ebenso bezahlen wie die Kosten für Instandhaltung und Unterhaltung, finanziert aus den Einnahmen, so Peter Fürst weiter und betonte: „Es bleibt bei dem Ziel der Hansestadt, aus diesem Projekt mit plusminus Null rauszugehen.“

Planung frühestens in einem Jahr

Zum weiteren Zeitplan sagte der Mann der Stralsunder Wirtschaftsförderung: „Wir bereiten jetzt die EU-weite Ausschreibung vor. Das wird etwa sechs Monate dauern. Wenn wir dann den Planer haben, wird der etwa noch mal so lange brauchen, ehe das Ganze in Schwerin eingereicht werden kann, so dass es genehmigungsfähig ist.“

