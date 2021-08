Miltzow

Sehr lang war die Wettkampfpause – doch nun geht es wieder los: Der Reit- und Fahrverein Miltzow führte am Wochenende wieder ein Springturnier vom Führzügelwettbewerb bis zum L-Springen durch. „Wir sind sehr zufrieden nicht nur mit der Teilnahme von 250 Reitern aus 17 Vereinen, sondern auch froh über die große Zuschauerresonanz“, sagte Julia Dethloff, die Vereinsvorsitzende.

14 Prüfungen gab es am Wochenende in Miltzow mit tollen Leistungen von Pferden und Reitern. Besonders viel Reiternachwuchs machte bei den einzelnen Wettbewerben auf sich aufmerksam wie beispielsweise Paulina Tolle auf „Rodwell“ vom RSC Elmenhorst 2008 oder Emma Jaster auf „El Cico“ aus Wittenhagen. Ralf Bäsell vom gastgebenden Verein gewann mit „Contadur“ das A-Springen mit aufsteigenden Anforderungen. Rundherum ein gelungenes Turnier und am 4. September geht es weiter mit den Turnieren des RFV Griebenow und am 18. September beim RSC Elmenhorst 2008.

Von Walter Scholz