Sie hätte die erste Rollstuhlfahrerin werden können, die Miss Germany wird. Doch nun ist der Traum für Maike Budwig vorbei. An Stelle der 33-jährigen Stralsunderin werden Lilian Franz aus Prerow und Anna-Lena Fischer aus Dummerstorf jetzt weiter für Mecklenburg-Vorpommern um die Krone der deutschen Schönheitskönigin kämpfen.

Unter den Top 80 von 15 000 Bewerberinnen

Doch Maike Budwig hat es weit gebracht: In Mecklenburg-Vorpommern kam sie unter die Top 5, bundesweit schaffte sie es unter die ersten 80 von insgesamt 15 000 Bewerberinnen. Auf ihrem Instagram-Kanal bedankte sie sich bei all jenen, die für sie gestimmt hatten. „Ich möchte euch aus tiefstem Herzen für eure Unterstützung und all eure lieben Nachrichten danken“, schrieb sie. „Ihr habt alle wie verrückt gevotet und ich weiß zwar nicht, ob die Welt bereit ist für eine Miss im Rollstuhl...aber ihr seid es auf jeden Fall“. Der Radiosender Antenne MV postete zurück: „Für uns bist Du die Nummer 1“.

Gelähmt seit einem Motorradunfall

Maike Budwig ist in Stralsund „glücklich verheiratet“, arbeitet beim Zoll und wurde als ehemalige Para-Leistungsschwimmerin mehrfach zur Sportlerin des Jahres gewählt – damals noch unter dem Namen Maike Mau. Im Rollstuhl sitzt sie seit einem Motorradunfall am 5. Juni 2013.

