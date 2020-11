Mit 103 km/h durch Zarrentin: Polizei ertappt Raser

Grimmen/Stralsund

Mehrere Raser hat die Polizei in Vorpommern-Rügen zum Auftakt der themenorientierten Verkehrskon­trollen im Rahmen der Kampagne der Landespolizei MV „Fahren.Ankommen.Leben!“ geschnappt, die am Mittwoch landesweit gestartet wurden. Der Focus der Kontrollen ist im November auf den Schwerpunkt „Vorfahrt und Vorrang“ gerichtet. An den ersten Kontrollmaßnahmen beteiligte sich auch die Polizeiinspektion Stralsund und musste bereits eine Vielzahl an Verkehrsverstößen registrieren.

16 Temposünder erwischt

An mehreren Kontrollorten, vorrangig in der Hansestadt Stralsund sowie im Grimmener Umland, führten die eingesetzten Beamten in der Zeit von 7 bis 13 Uhr Kontrollen durch. Dabei gingen den Beamten im Bereich Zarrentin und Reinkenhagen insgesamt 16 Temposünder ins Netz. Negative Spitzenreiter waren der Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz, der in Zarrentin mit 103 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen wurde sowie der Fahrer eines Pkw Opel, der in Reinkenhagen innerorts 23 km/h zu schnell unterwegs war. Beide Fahrer müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen. Auch auf zwei weitere Temposünder kommt ein Bußgeld zu. Zwölf Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Verwarngeld rechnen, weil sie sich nicht an die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit hielten.

Anzeige

Radfahrer negieren in Stralsund das Rot an der Ampel

Im Bereich Stralsund stellten die Beamten 45 Verstöße gegen die Vorfahrts-/Vorrangregelungen fest. Zwölf Fahrradfahrer begingen an Kreuzungen oder Einmündungen einen Rotlichtverstoß. Acht Kfz-Fahrer verhielten sich am sogenannten Grünpfeil nicht richtig, fünf weitere missachteten das Stoppschild oder begingen einen anderen Vorfahrtsverstoß. Im vergangenen Jahr war die Missachtung von Vorfahrts- und Vorrangregelungen die zweithäufigste Unfallursache in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere mit Blick auf folgenschwere Verkehrsunfälle. Die Polizeiinspektion Stralsund musste für den Landkreis Vorpommern-Rügen 2019 insgesamt 209 Verkehrsunfälle mit Personen - und schweren Sachschäden registrieren.

Lesen Sie auch

Von OZ