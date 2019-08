Stralsund

Eifrige Bahnfahrer hatten vielleicht schon das Glück, mit dem Zug „ Hansestadt Stralsund“ durch die Republik zu reisen. Nun leuchtet der Namenszug wieder mit frischer Farbe, zu bewundern auch auf dem Stralsunder Bahnhof. Denn wer die Aufschrift auf einem weißen Wagen entdeckt, steigt ein in einen Intercity-Express, und der bedient in diesem Sommer häufig die Strecke von Stralsund über Hamburg nach Karlsruhe.

Der ICE Hansestadt Stralsund machte in diesem Sommer schon einige Male auf dem Stralsunder Bahnhof Station. Wappen und Schriftzug wurden gerade erneuert. Nun tourt der Express-Zug der T-Reihe von Stralsund Richtung Hamburg und Karlsruhe, wird aber auch im Grenzverkehr mit Österreich eingesetzt. Quelle: Rainer Rückert

„Der ICE Stralsund könnte auf allen Verbindungen, die mit dem ICE T bedient werden, eingesetzt werden. Jetzt fährt er unter anderem auf der ICE-Linie 26 Karlsruhe – Marburg – Hamburg – Stralsund“, sagt Burkhard Ahlert auf OZ-Nachfrage. Der Sprecher der Deutschen Bahn betont, dass der Zug aktuell in Kooperation mit der ÖBB in Deutschland und Österreich verkehrt, hauptsächlich auf der Relation Dortmund – Wien.

Und das sind die technischen Daten „unseres Zuges“: Es handelt sich um einen ICE T 7-teilig der Baureihe 411, erste Bauserie. Die Triebzugnummer ist 1113. Hier finden rund 370 Reisende Platz, 53 davon in der 1. Klasse. Der Zug führt natürlich ein Bordrestaurant und wird von mehreren Mitarbeitern betreut – Zugchef, Zugbegleiter, Gastro-Mitarbeiter.

Bahn-Fans werden sich vielleicht noch erinnern. Der ICE-Triebzug wurde am 25. Mai 2003 auf dem Stralsunder Bahnhof getauft. Damals hatte die Stadt noch nicht mal einen ICE-Halt, der kam erst später mit der durchgehenden Verbindung nach München dazu. Seit dem letzten Fahrplanwechsel sind die Express-Züge auch Richtung Hamburg unterwegs und ersetzen dort zum Teil den IC.

„Wir können uns in Stralsund glücklich schätzen, dass wir mit IC und ICE relativ gut an das Bundesnetz angebunden sind. In anderen Regionen sieht das ganz anders aus. Aber ich würde mir noch eine bessere Anbindung an den Nahverkehr wünschen. Dafür ist allerdings das Land zuständig“, sagt Rainer Rückert. Der Stralsunder ist regelmäßig mit der Bahn auf Tour. Und dabei hatte er kürzlich das Glück, den ICE „ Hansestadt Stralsund“ auch in Stralsund zu erwischen. Und das nicht nur für ein Erinnerungsfoto, sondern auch für eine Fahrt Richtung Hamburg.

„Was den Service betrifft, würde ich mir von der Bahn noch mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Züge wünschen. Es wäre schön, wenn den Ankündigen der Politik jetzt auch einmal Taten folgen würden“, wünscht sich der Hansestädter, der bekennender Bahnreisender ist. „Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Zug namens Stralsund zu fahren, ist sicher größer, als einen Flug mit dem Airbus , Stralsund’ zu bekommen. Außerdem ist das Bahnfahren umweltfreundlicher“, so der Direktor des Arbeitsgerichtes.

Die Taufe des ICE Hansestadt Stralsund erfolgte am 25. Mai 2003 auf dem Bahnhof der Hansestadt. Kürzlich wurde nun der Schriftzug samt Wappen erneuert. Quelle: Michael Wetzel

An besagtem Mai-Tag im Jahr 2003 trafen sich die Gäste kurz vor 12 Uhr auf dem Bahnhof, alle bekamen sogar einen Taufausweis für den Bahnsteig. Der damalige Oberbürgermeister Harald Lastovka und der Bahnverantwortliche Hans Koch hielten die Festreden, bevor Stralsunds OB schließlich die Taufe vornahm: Begleitet von einem Tusch, ließ er 1,5 Liter Sekt über die Außenhaut des Triebwagens rieseln. An diesem Tag wurde dem OB außerdem ein ICE-Modell überreicht, das heute noch im Eingangsbereich des Rathauses seinen Ehrenplatz hat.

Seit 16 Jahren macht der ICE also Werbung für die Hansestadt Stralsund. „In der Regel wird ein ICE auf Wunsch der Stadt getauft. Nach Beschaffung der ICE 3 und ICE T im Jahr 2002 hatte die Deutsche Bahn entschieden, den Zügen Namen zu geben. Hier wurden vor allem Städte ausgewählt, die überwiegend einen Fernverkehrshalt hatten“, so Bahnsprecher Burkhard Ahlert. Deshalb tourt nicht nur ein Stralsund-Zug durch Deutschland, sondern seit weiteren Taufen im Jahr 2003 auch Reisezüge mit Werbung für Wismar, Rostock und Greifswald.

Die erste Taufe erfolgte übrigens 2002. In der Zwischenzeit sind alle ICE T getauft worden, auch die Züge der 2. Bauserie, heißt es bei der Deutschen Bahn.

Dass so einige Details von der damaligen Taufe noch so gut überliefert sind, hat die Deutsche Bahn ihrem Mitarbeiter Michael Wetzel zu verdanken. Er hatte seine Schlosser-Ausbildung von 1980 bis 83 teilweise im Bahnbetriebswerk Stralsund absolviert. „Heute ist er für die neue Außenkennzeichnung der ICE-Züge verantwortlich. Dafür wurden auch die Städtenamen der ICE T Triebzüge erneuert, und so strahlt jetzt wieder der Schriftzug , Hansestadt Stralsund’, aber auch die Wappen wurden erneuert“, berichtet Bahnsprecher Ahlert.

Zur Galerie 2003 wurde der ICE auf Hansestadt Stralsund getauft. Damals hatte Stralsund noch keinen ICE-Halt, doch mittlerweile fahren diese Züge über Berlin Richtung München oder über Hamburg nach Karlsruhe.

Von Ines Sommer