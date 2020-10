Mit Lichthof und Tribüne: Franzburg feiert seine neue Sporthalle

Franzburg

Es ist vollbracht: Die alte Halle aus den 70er-Jahren ist verschrottet – auf dem gleichen Platz erstrahlt nun eine schöne, moderne und obendrei noch größere Sporthalle, die hauptsächlich von der Marthe-Müller-Grählert-Schule nebenan genutzt wird. Rund 2,5 Millionen Euro hat die Stadt Franzburg in den Bau der Ein-Feld-Halle investiert.

Kinder stürmen neue Halle

Und schließlich waren es die Kinder, die am Donnerstagmorgen die Turnhallentür aufgeschlossen haben. Paolo Hill (9) und Clara Becher (11) drehten den Schlüssel und durften so als Erste in die neue Halle eintreten – im Schlepptau Bürgermeister Dieter Holder ( CDU), Schulleiterin Dr. Grit Kurtzmann und der in Franzburg beliebte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Sein Ministerium hatte das meiste Geld für den Neubau locker gemacht.

Anzeige

Alles riecht so schön neu

Nach kurzer Rede und plattdeutschem Ständchen ließen es sich einige Stadtvertreter, aber vor allem die Schüler nicht nehmen, die neue Sporthalle zu stürmen. „Wow, ist die groß“, staunte ein Junge. Jede Ecke wurde in Augenschein genommen. Umkleideräume, Sanitäranlagen, und besonders freuten sich die Kinder über die Duschen.

Zur Galerie Stadt investiert 2,5 Millionen. Abriss im Februar 2019, Einweihung am 1. Oktober 2020

„Das riecht so schön neu“, sagt ein Drittklässler, dem Nächsten gefällt, dass Basketballkorb und Fußballtor schon zum Spielen bereit stehen. „Es gibt sogar eine Anzeigetafel für den Spielstand“, freut sich ein Knirps aus 2. Klasse. Na, und dann müssen die Mädels der 5c auch gleich mal auf der kleinen Tribüne Probe sitzen.

1,5 Millionen Euro Förderung

Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung unterstützte das Franzburger Projekt mit 1,5 Millionen Euro. Außerdem steuerte das Land MV Kofinanzierungsmittel in Höhe von 173 000 Euro bei. Den Rest musste die Stadt Franzburg berappen, hat dies auch im Haushalt berücksichtigt. Wobei alles etwas teurer wurde als geplant.

Stadt wuppt großen Eigenanteil

Immer schön Abstand halten: Bürgermeister Dieter Holder, Schulleiterin Grit Kurtzmann und Minister Harry Glawe vor der neuen Sporthalle, die am Donnerstag eröffnet wurde. Quelle: Ines Sommer

Allein 50 000 Euro steckte Franzburg noch in die Ausstattung der Sporthalle. Der TÜV hatte zuvor einige Beanstandungen, zum Beispiel bei Schwebebalken und Stufenbarren. Immer wieder gern erzählt wird auch, dass die Medizinbälle noch aus den Anfangszeiten der Sporthalle stammen und damit älter sind als der älteste Sportlehrer. „Kann man mal sehen, was das für eine Qualität war“, ruft einer lachend.

32 mal 15 Meter ist die Halle groß und hat ein flach geneigtes Satteldach. Und genau dort entstand im Dachfirst eine sogenannte liegende Lichtbandkuppel. Das Tageslicht kommt also direkt von oben, damit kann man blendendes Licht in der Turnhalle umgehen.

Auch Sportgeräte sind neu

Während sich auf der einen Seite der Halle die Räume für Geräte und Technik befinden, sind gegenüber die Umkleiden und Sanitärräume und ein Vereinsraum geplant. Und es wurden zwei Tribünenreihen, die Platz für etwa 40 Leute bieten, gebaut. Diese Sitzmöglichkeiten seien in erster Linie für wartende Eltern gedacht, die ihre Kinder zum Vereinssport bringen, erklärt Dieter Holder, weil in einer ländlichen Region natürlich viele Kinder gefahren werden, die nicht per Schulbus „anreisen“. Die Turnhalle soll zwar in erster Linie für den Schulsport genutzt werden, steht aber auch dem Breiten- und Vereinssport zur Verfügung.

Mit dem Abriss der alten Halle fing 2019 alles an Mit sanierter Schule und neuer Sporthalle kann Franzburg jetzt kurz vor den Herbstferien auf einen modernen Schulcampus blicken. Nur die Essenhalle muss noch saniert werden. Doch da das Schwimmbad Priorität hat, bleibt das noch Zukunftsmusik. Offensichtlich geht die Strategie der Stadt voll auf, denn die Schülerzahlen sind gestiegen – in der Grundschule von 143 auf 155, im Regionalschulteil von 230 auf 250. Mit dem Abriss begann das Projekt im Frühjahr 2019. Ende Juli 2019 wurde der Grundstein gelegt. Der Richtspruch wurde im Februar 2020 gesprochen. Mit der Einweihung zum neuen Schuljahr hat es nicht ganz geklappt, aber die Einweihung vor den Herbstferien geht für Lehrer und Schüler auch in Ordnung, bis jetzt konnten sie ja noch draußen laufen, springen und werfen. iso

Übrigens sind auch zwei Sportlehrer aus der Schule fix mal rüber gekommen. „Wir freuen uns riesig, das ist richtig toll geworden“, sagt Franziska Vogelsang, Lehrerin für Sport und Physik. Ihr Kollege Mario Turloff verrät uns, dass die Schüler in der ganzen Zeit ohne Halle schön tapfer draußen Sport gemacht haben. „50-Meter-Lauf im Schwimmbad, 1000-Meter-Lauf auf dem Radweg Richtung Richtenberg, Spaziergänge um den See. Wir waren wirklich bei Wind und Wetter draußen.“ Das hat bestimmt nicht nur Lehrer, sondern auch Schüler grippehart gemacht...

Von Ines Sommer