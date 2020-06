Der Klausdorfer Peter Bahrdt und der Stralsunder Josef Bast hatten gerade erst am 7. März ihr neues Restaurant „Waterkant“ in Barhöft (Vorpommern-Rügen) eröffnet, schon machte den Newcomern der Lockdown einen dicken Strich durch die Rechnung. Doch sie haben die Zwangspause in der Küche verbracht.