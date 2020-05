Stralsund

Eine wackelige Angelegenheit: Die ersten Touren der „Sundpaddler“ hatten es an diesem Wochenende in sich, denn es wehte ein kräftiger Wind. Da muss man erst einmal mit einem Kajak vom Dänholm über den Sund in die Stadt kommen. Marie Stuchlik und Martin Rieprecht bieten ab sofort besondere Stadtführungen an. Mit einem Kajak kann man mit ihnen die Hansestadt entdecken, die Perspektive wechseln und Wissenswertes erfahren.

Zunächst werden von Freitag bis Sonntag täglich drei zweistündige Touren angeboten, 10, 14 und 18 Uhr. Wer dabei sein möchte, der sollte sich unbedingt im Vorfeld anmelden. Weitere Informationen und den Kontakt gibt es unter www.sundpaddeln.de

Von Miriam Weber