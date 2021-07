Stralsund

Es ist eine der spektakulärsten Übernahmen des Jahres: Seit Juli betreibt die Firma snt-regiocom das Callcenter an der Schwedenschanze. Die ursprüngliche Betreiber-Firma Majorel hatte den Standort bereits Ende des vergangenen Jahres aufgegeben. Mehr als 300 Mitarbeiter standen vor dem sicheren Jobverlust. Doch mit snt-regiocom herrscht nun neue Hoffnung im Telekommunikations-Raumschiff an der Schwedenschanze.

Stralsunder betreuen jetzt Impfhotline

Den ersten Call des Tages als Mitarbeiterin der snt-regiocom nahm Rita Neudert am 1. Juli, einem Donnerstagmorgen, entgegen. Da war es kurz nach 8 Uhr. Die 63-jährige Stralsunder Call-Center-Mitarbeiterin betreut an ihrem Arbeitsplatz auf der Schwedenschanze jetzt die Impf-Hotline für zwei Bundesländer. „Es war die Stornierung eines Impf-Folgetermins“, so die neue Mitarbeiterin der Service-Center-Einheit der regiocom-Gruppe mit Stammsitz in Magdeburg.

Nahm den ersten Call für regiocom entgegen: Rita Neudert. Quelle: Christian Rödel

Sie wurde – so wie alle anderen Ex-Majorel-Mitarbeiter, die noch da waren – vom neuen Betreiber übernommen. „Ich bin seit 15 Jahren in dieser Branche tätig und richtig froh, dass es einen neuen Betreiber gibt, der uns hoffnungsvolle Perspektiven gibt“, sagt die Mutter von drei erwachsenen Söhnen und von zwei Enkelkindern.

Genauso erleichtert war auch ihre Kollegin Eva Bloching (54). „Ich war im Dezember des vergangenen Jahres so frustriert, dass unser damaliger Arbeitgeber den Stralsunder Standort aufgeben will, und nun ist für mich ein Wunder geschehen. Da bin ich total glücklich“, so die gebürtige Pragerin, die mit ihren beiden Kindern fast zwanzig Jahre lang schon am Strelasund lebt.

Auch Azubi Ben darf vorerst bleiben

Großes Aufatmen auch bei Azubi Ben Bräunig. Der junge Mann hatte ebenfalls enorme Sorge um seine Zukunft – und Angst davor, dass er sich gar um einen neuen Ausbildungsbetrieb kümmern muss. „Ich bin kurz vor dem Abschluss meiner dreijährigen Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration und darf nach meiner bestandenen Prüfung bis Jahresende erst einmal bleiben“, so der 23-jährige Hansestädter erleichtert. Er hofft insgeheim, dass er ab dem neuen Jahr einen festen Arbeitsvertrag erhält.

Auch noch an Bord: Azubi Ben Bräunig. Quelle: Christian Rödel

Magdeburger Firma setzt rasantes Wachstum fort

Die Eröffnung zum 1. Juli war nicht nur für die Mitarbeiter eine echte Erleichterung. Auch bei der snt-regiocom hofft man auf die Kompetenzen am neuen Standort, dies wurde auf der Eröffnungsveranstaltung deutlich. „Mit der Mannschaft in der Hansestadt haben wir ein weiteres erfahrenes Team hinzugewonnen, das uns auf unserem Wachstumskurs unterstützen wird“, sagte Dirk Moritz, der geschäftsführende Direktor von snt-regiocom. Er führte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) durch das neue Haus.

Regiocom-Gründer Joan Schlieker (v.l.), Vorstandschef Dirk Moritz und OB Badrow Quelle: Christian Rödel

Nach Angaben des Unternehmens ist Stralsund bereits der fünfte Standort, den die Magdeburger seit 2020 in die Firmengruppe integriert haben.

„Ich freue mich, dass mit der rechtzeitigen Übernahme und Neuausrichtung von Stralsunds größtem Callcenter 300 Menschen ihren Job behalten und jährlich weitere 50 Mitarbeiter hinzukommen, die hier eine neue Perspektive erhalten“, sagte Badrow. „Dem Unternehmen wünsche ich maximale Erfolge und sage: Herzlich willkommen in der schönsten Hansestadt der Welt!“

„Ich werde meinen Lebensmittelpunkt nach Stralsund verlegen, obwohl ich auch noch weiterhin für unseren Standort in Essen verantwortlich bin“, sagt Zoran Ignjatov, regiocom-Chef für Stralsund und Essen. Quelle: Christian Rödel

Was regiocom bereits verändert hat

Bereits vor der offiziellen Übernahme hatte snt-regiocom erste Renovierungsmaßnahmen vorgenommen und bis zum Start auch die Technik ausgetauscht. In den kommenden Wochen und Monaten soll nun weiter investiert werden – einerseits in die Modernisierung des alten Majorel-Standorts andererseits in die Weiterbildung der Mitarbeiter. „Wir holen neue Auftraggeber an den Standort und haben uns zum Ziel gesetzt, dass das Center sehr schnell wirtschaftlich arbeiten wird“, sagt Dirk Moritz.

Über snt-regiocom Customer Care SE Snt-regiocom ist die Service Center-Einheit der regiocom-Gruppe mit Sitz in Magdeburg. Das Unternehmen ist der größte inhabergeführte Service-Provider in Deutschland und laut eigenen Angaben ein Traditionsunternehmen im Kundenservice, das 1996 als Drei-Mann-Start-up in Sachsen-Anhalt gegründet wurde. Heute arbeiten mehr als 5500 Mitarbeiter an 23 Standorten für den Firmenverbund und betreuen Millionen Kunden in den Schlüsselindustrien Energie, Telekommunikation, Verkehr und Handel. Das Unternehmen betreibt für seine Auftraggeber einen eigenen IT-Service mit Rechenzentrum in Deutschland. Für Innovationen im Kundenservice arbeiten am Firmensitz über 200 Entwickler im regiocomLAB.

Betriebsrat: „Ich hoffe, alle Versprechungen werden gehalten.“

Die Versprechungen wird sich Betriebsrat Norbert Papke ganz genau angucken. „Ich habe ein gutes Bauchgefühl“, sagt er. „Ich freue mich total, dass es nun eine neue Perspektive für den Stralsunder Standort gibt und hoffe, dass alle Versprechungen gehalten werden“, so der Betriebsrat.

Von Christian Rödel