Mitfahrbänke in Altenpleen: Das moderne Trampen

Beate Lein (73) aus Hohendorf, Roswitha Marquardt (69) sowie Annegret und Heinz Hartwig (73/74) aus Klausdorf führen gerne noch mal vor, wie die Mitfahrbank funktioniert. Schließlich haben sie reichlich Erfahrung, denn für so einige Kamera-Teams waren sie die Models für das neue Projekt im Amtsbereich Altenpleen. Sie waren es auch, die kleine Mängel – wie das Aneinanderkleben der Schilder bei feuchtem Wetter – entdeckt haben, so dass die schon abgestellt werden konnten.

Und so funktioniert’s

So sieht sie aus, die Mitfahrbank. Hier in Altenpleen. Quelle: Ines Sommer

Und so geht’s: Die Bank, zum Beispiel an der Bushaltestelle, ist Ausgangspunkt für denjenigen, der in den nächsten Ort fahren will. Zum Beispiel von Klausdorf nach Prohn zum Arzt und zur Apotheke. Beim Trampen hat man früher an der Straße ein selbst gemaltes Schild hochgehalten und so gezeigt, wo man hin will. Das läuft nun über Schilder, die an einem kleinen Mast ausgeklappt werden können. Zum Beispiel kann man in Klausdorf wählen: Prohn, Stralsund oder Altenpleen. Die Klappschilder zeigen auch in die entsprechende Richtung.

So wird dem vorbeifahrenden Auto signalisiert, wo die Reise hingehen soll. Wer den Wartenden mitnehmen möchte, hält an. „Das Konzept setzt auf Freiwilligkeit. Oftmals kennen sich die Leute, zumindest vom Sehen, sodass ein Mitnehmen sicher funktionieren kann“, so die Altenpleener Verwaltungs-Chefin Ines Materna-Braun. Sie hatte die Idee des Trampens 2.0 vor zwei Jahren aus Bayern mitgebracht und kämpfte tapfer um die Umsetzung.

24 Bänke von Stralsund bis Barhöft

24 Bänke – aus Lärchenholz und Edelstahl – sind nun aufgestellt worden, auch in Stralsund am Strelapark und am Friedhof. Nur die Gemeinde Groß Mohrdorf klinkte sich aus. Deshalb leuchten dort die knallroten Schilder nicht. Nutzer sind in allen anderen Gemeinden all jene, die kein eigenes Auto haben und bei dem stark ausgedünnten Busfahrplan kaum mobil sein können. Das betrifft sicher viele Senioren, aber eben auch junge Leute, die noch keinen Führerschein haben.

80 000 Euro kostete das Projekt zur Verbesserung der Mobilität auf dem Lande. 72 000 Euro davon fließen aus dem Fördertopf Land(auf)schwung. Planung, Herstellungskosten, Öffentlichkeitsarbeit und Beschilderung für den Amtsbereich werden von dem Geld ebenso bezahlt wie die Entwicklung einer App.

Projekt macht die Runde

Verwaltungschefin Ines Materna-Braun und Amtsvorsteher Thomas Reichenbach weihen die Bank offiziell ein. Quelle: Ines Sommer

„Naja, einige haben das Ganze belächelt, als wir die Idee vorgestellt haben. Mittlerweile gibt es auf Rügen und auf dem Darß auch solche Projekte. Unser Beispiel hat sich also herumgesprochen. Da kann das alles also nicht so verkehrt gewesen sein“, sagt die Verwaltungs-Chefin, die sich als Erste im Amt einen Mitfahrausweis besorgt hat. „Da steht meine Autonummer drauf. Wer also zu mir einsteigt, weiß, dass ich registriert bin“, sagt sie und betont, dass man über die Auto-Haftpflicht versichert ist.

In Amtsvorsteher Thomas Reichenbach hat Ines Materna-Braun einen Mitstreiter gefunden, der auch die Montage der Bänke begleitete (die OZ berichtete). Der CDU-Mann, auch Bürgermeister in Klausdorf, ist froh, dass die Bänke mit den knallroten Schildern an den Bushaltestellen aufgestellt werden dürfen. „Das haben wir mit dem Öffentlichen Personennahverkehr geklärt und danken für das Entgegenkommen“, sagte er am Donnerstag bei der offiziellen Einweihung.

Trampen der besonderen Art

Die Mitfahrerbank ist einerseits ein Treffpunkt für spontane Fahrgemeinschaften. Eben wie beim Trampen. Es gibt allerdings einen Unterschied: Das Konzept setzt auf das enge soziale Geflecht im ländlichen Raum. Man kennt sich. Natürlich kann so eine Mitfahrbank nicht den öffentlichen Nahverkehr ersetzen, aber bedient kleine Verkehrsströme und schließt damit Lücken und ist deshalb auch keine Konkurrenz für den Busverkehr.

Wichtiger Treffpunkt auf dem platten Land

Zweiter Vorteil: Die Leute kommen ins Gespräch. Man redet wieder mehr miteinander. Und drittens soll es dann noch eine App geben, die sich gerade im Test befindet. Die Tramperbank funktioniert mit dieser App wie eine richtige Verabredung, aber eben auch ohne Handyempfang, weil der Wartende einfach aufs Geratewohl zur Bank geht. „Und es ist ein umweltfreundliches, nachhaltiges Projekt, denn die Autos, die eh in Richtung Stralsund fahren, sind dann besser ausgelastet“, verteidigt Thomas Reichenbach das Projekt.

Diesen Partnern gilt Dank fürs Mitmachen: Planungsbüro Stadt Land Fluss; Schmiedemeister Christoph Pechmann, Firma V-Play aus Österreich für die Entwicklung der App, Strelapark-Manager Michael Keßler, Stephan Bogusch aus dem Stralsunder Rathaus, Nahverkehr und Senioren des Filmteams.

