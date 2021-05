Mitmach-Aktion: Wie Stralsund den Sonnenblumen-Weltrekord knacken will

Stralsund

Stralsund wird die Stadt der Sonnenblumen. Dafür starten die Hansestadt und die Kirchgemeinden eine einzigartige Mitmach-Aktion. Das Motto: „Hoffnung säen, Freude erleben & weitergeben.“

Die Aktion wird laut einer Mitteilung der Stadt am 24. Mai gestartet. Worum geht es? Sonnenblumen sind sogenannte Kompasspflanzen. An sonnigen Tagen verfolgt die Knospe die Sonne von Ost nach West, während sie sich nachts oder in der Morgendämmerung nach Osten zu­rückdreht. Ihre Blüten wenden sich immer dem Licht zu.

Aktion soll die Hansestädtern Mut machen

Mit der Aktion knüpfen die Initiatoren an die Weihnachtssterne-Aktion der Hansestadt Stralsund an. „Dafür eignet sich die Sonnenblume am besten“, so Andrea Lehnert, eine der Initiatorinnen der Aktion. Für sie steht fest: „Die Sonnenblume kann das Wetter nicht beeinflussen. Mit dem Blick zum Licht lässt sich schlechtes Wetter aber besser ertragen. So ist es auch mit uns Menschen: Wir brauchen schöne Erlebnisse, Freude, Licht und gute Worte. Gerade jetzt. Machen Sie es wie die Sonnenblume, öffnen Sie Ihre Augen und sehen Sie auf die vielen kleinen, oft verborgenen schönen Dinge im Leben! Das gibt Kraft und Mut.“

OB Badrow hofft auf Sonnenblumen-Weltrekord

Oberbürgermeister Alexander Badrow freut sich über die gemeinsame Aktion mit den Stralsunder Kirchengemeinden: „Sonnenblumen stimmen uns froh und zuversichtlich. Ein Gefühl, dass wir alle derzeit gut gebrauchen können. Außerdem sind sie wunderschön, haben keine großen Ansprüche und sind sowohl Snackbar für Vögel als auch Magnet für Hummeln und Bienen. Wer weiß, vielleicht knackt eine unserer Stralsunder Sonnenblumen sogar den derzeitigen Weltrekord von 9,17 Metern?“

Tüten mit Sonnenblumensamen erhalten Sie ab dem 24. Mai kostenlos zu den Öffnungszeiten hier: Nikolaikirche, Marienkirche, Lutherkirche, Auferstehungskirche und im Knieper West Zentrum.

Wo die Blumen gepflanzt werden können

Die Sonnenblumen können an Spielplatzzäunen, im Kübel oder Töpfen vor dem eigenen Haus oder eigenem Geschäft, am Gartenzaun, an Ortseingangsschildern, unter Bäumen, rund um unsere Kirchen gesät werden. Der Pflanzort muss gefahrlos und gut zugänglich sein und es muss die Möglichkeit bestehen, die ausgewachsenen Sonnenblumen anzubinden. Jeder Bürger ist für seine Sonnenblume von der Aussaat bis zum Verblühen, der Abernte der Sonnenblumensamen nebst der Entsorgung der Pflanzenreste selbst verantwortlich.

