Mobile Impfteams rund um Stralsund unterwegs: Hier können Sie sich impfen lassen

Auch in der kommenden Woche ergänzen die mobilen Impfteams die Impfangebote der Hausärzte und des Impfstützpunktes in Stralsund, und zwar in den Räumlichkeiten der Ämter und Gemeinden des Landkreises Vorpommern-Rügen. Durch die Impfangebote vor Ort ist ein leichterer Zugang zur Corona-Schutzimpfung möglich.

Die mobilen Impfteams sind in der kommenden Woche hier unterwegs:

Strelapark in Stralsund: 25. Oktober, 9 bis 16 Uhr; 29. Oktober, 10 bis 19 Uhr.

Mehrgenerationenhaus in Altenpleen: 26. Oktober, 10 bis 15 Uhr.

Das Impfzentrum in Stralsund an der Rostocker Chaussee 110 hat am 25. Oktober von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet, aber auch am 29. Oktober können sich Kurzentschlossene von 12 bis 21 Uhr den Piks mit dem Serum abholen.

