Porsche in Parow – war es Brandstiftung?

Stralsund Rund 10.000 Euro Schaden - Porsche in Parow – war es Brandstiftung? In Parow brannte in der Nacht zu Mittwoch ein Porsche. Anwohner riefen die Feuerwehr, konnten das Feuer aber selbst löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

In der Straße am Sund brannte in der Nacht zu Mittwoch ein Auto. Quelle: Carsten Rehder/dpa