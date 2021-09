Möwenplage in Stralsund: Kommen nun Bussard und Falke zum Einsatz?

Stralsund

Möwen sind aus einer Hafen- und Hansestadt nicht wegzudenken. Doch abgesehen davon, dass die Tiere durch Anfüttern die Scheu verlieren, dringen sie auch immer weiter in den Lebensraum der Menschen ein. Immer häufiger werde auch in der Innenstadt beobachtet, wie die Tiere auf den Dächern brüten. In Stralsund soll die Stadt nun den Einsatz eines Falkners prüfen lassen. Diesen Antrag, der mehrheitlich Zustimmung fand, brachte Maximilian Schwarz für die CDU/FDP-Fraktion in der letzten Bürgerschaft als Prüfauftrag ein.

„Wir haben bereits Maßnahmen wie ein Möwen-Fütterungsverbot in Stralsund durchgesetzt und im Hafengebiet auch Deckel auf die Mülleimer anbringen lassen. Trotzdem klagen nun auch immer mehr Innenstadtbewohner über fehlende Nachtruhe“, erklärt das Bürgerschaftsmitglied. Letztlich sei das Problem menschengemacht. Das Anfüttern habe für eine reichliche Vermehrung gesorgt.

Ist eine Vergrämung durch Greifvögel möglich?

Fachleute sollen nun für eine Vergrämung sorgen. „Das Nisten auf Dächern ist für Möwen nicht natürlich. Diese Tiere leben ja eigentlich sehr wassernah. Wir müssen sie von den Dächern wieder ans Wasser bekommen. Dabei gehören Möwen ganz klar zur Stadt, aber eben nur nicht unbedingt auf die Dächer“, meint Maximilian Schwarz.

Die Stadt Stade ist in diesem Jahr bereits tätig geworden. Dort hatten sich Sturm- und Silbermöwen ebenfalls in Wohnsiedlungen niedergelassen. Seit April wurde dort ein Falkner eingesetzt, der sich auf die Vergrämung von Vögeln spezialisiert hat. Greifvögel sollen in den betroffenen Gebieten die Möwen verscheuchen. Dafür kreist ein Falke oder Bussard in regelmäßigen Abständen über dem Gebiet, um Möwen vom Brüten abzuhalten. Sind diese natürlichen Feinde in der Nähe, verzichten Möwen hier auf eine Eiablage und bauen ihre Nester an anderen Orten. In diesem Sommer wurden dort keine Jungtiere mehr gesichtet.

Der Frage, ob solch ein Einsatz auch in Stralsund möglich ist, wird die Stadt nun nachgehen und auf einer der nächsten Bürgerschaftssitzungen Ergebnisse einbringen.

Zahl der Jungvögel steigt rasant

Frank Tetzlaff, Cheftierpfleger des Greifswalder Tierparks, sieht in einem Einsatz eines Falkners keine dauerhafte Lösung. „Es kommt durchaus darauf an, welches Tier ein Falkner einsetzt. Mit einem Wanderfalken kann man Silbermöwen kaum beeindrucken. Ein Bussard würde schon für Unruhe sorgen“, meint Frank Tetzlaff. Er weist aber auch darauf hin, dass Möwen durchaus intelligente Tiere sind, die solche Situationen schnell einordnen können. Würde also regelmäßig solch ein Tier eingesetzt werden, nur um Möwen zu verschrecken, registrieren sie bald, dass keine wirkliche Gefahr droht.

Der Cheftierpfleger hat eine Erklärung dafür, warum es die Möwen immer mehr in die Innenstädte zieht. „Früher überwogen die Spitzdächer in den Städten, heute geht der Trend zum Flachdach. Das bietet ideale Brutmöglichkeiten“, sagt Tetzlaff. Flachdächer seien beliebt, da sie Schutz vor Raubtieren wie dem Fuchs bieten. Allerdings zieht die Brut auf dem Dächern wieder andere Probleme nach sich. Denn auf der Suche nach Wasser oder Nahrung fallen Jungtiere dann oft mal in die Tiefe. „Ich habe dieses Jahr so viele Jungmöwen bekommen, die wir aufgepäppelt, beringt und dann wieder freigelassen haben“, berichtet Frank Tetzlaff.

Experte hält Eiertausch für wirkungsvoller

„Ich verstehe durchaus, dass es zunehmend zum Störfaktor wird, wenn über dem fünften Stock Möwen brüten und kreischen. Aber ich glaube nicht, dass ein Falkner dieses Problem in den Griff bekommt“, meint Tetzlaff.

Ein anderer Lösungsansatz, den er für vielversprechend hält, wäre der Austausch der Eier. „Dies ist natürlich verpönt und müsste tierschutzrechtlich geprüft werden. Aber wenn man befruchtete Eier gegen Kunsteier austauscht, verlassen die Möwen bei dem Misserfolg irgendwann das Brutgebiet.“ Allerdings müssen solche Einsätze dann auch regelmäßig über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Außerdem müssten die Eigentümer privater Gebäude für solche Aktionen dann auch ihr Einverständnis geben.

Von Wenke Büssow-Krämer