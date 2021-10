Sassnitz

„Auf dem Rückweg gibt es Rückenwind!“, jubelte einer der 66 Teilnehmer der 4,5 Kilometerstrecke beim Sassnitzer Molenlauf. „Besser is“, entgegnete einer lachend. Denn Windböen wehten tüchtig an diesem Sonnabend über die Sassnitzer Mole und machten so manchem Sportler zu schaffen.

In schnellen 17,08 Minuten kam Tom Landmann als erster ins Ziel. „Gut“, befand der 34-Jährige, der im Trikot seiner Laufgruppe, der SV Hanseklinikium, ins Rennen ging. „Der Wind war wirklich zäh, aber die Zeit ist ok.“

Platzierungen gab es nicht, aber er kam als erster ins Ziel: Tom Landmann aus Stralsund Quelle: Anne Ziebarth

Streckenposten feuern an

Taktiert wird bei so einer Distanz nicht, erklärt er. „Da wird einfach voll durchgezogen.“ So verteilten sich die Teilnehmer schnell über die Strecke, immer hervorzuheben die Streckenposten, die für jeden Läufer aufmunternde Worte parat hatten und die leider recht übersichtliche Zahl der Zuschauer beim Anfeuern unterstützten.

Viele Eltern und Freunde hatten die Handys gezückt. „Oh, ich glaub ich hab ihn jetzt nur halb drauf“, sagte ein Mann zu seiner Frau. Die schaute kritisch. „Ach Mann! So schnell war er ja nun wirklich nicht.“

Spannung beim Start: Molenbrückenlauf in Stralsund Quelle: Anne Zieabarth

Das machte aber gar nichts, denn für die insgesamt 190 Teilnehmer, die sich für die Läufe angemeldet hatten, ging es nicht um Preise oder Zeiten. Statt Pokalen und Platzierungen gab es nämlich von den Ausrichtern – dem Tourist-Service und dem Tourismus-Stammtisch – eine schlichte Teilnehmerurkunde und eine kleine Tüte mit allerlei Sassnitz-Produkten und Spenden, angefangen von der Seife bis zum italienischen Mineralwasser, Keksen und einem Buch mit noch mehr Fitnesstipps. Wer braucht da noch eine Zeit?

Spendenlauf brachte rund 500 Euro ein

Die 800-Meter Runde, die es beim Kinderlauf zu bewältigen galt, konnte gleich mehrfach absolviert werden. „Drei Mal“, sagte Fynn Bernklau mit Stolz. „das macht 60 Euro.“ Denn hier konnte gespendet werden, viele Kinder hatten einen „Paten“ oder ein Unternehmen, welches die Spendenkasse füllte, für Fynn war es das Gastmahl des Meeres, in dem seine Mama arbeitet. Andere Spender ließen einfach so eine Spende an der Anmeldung – für den Windpromenade-Spielplatz an der Promenade. „Dort soll ein weiteres Spielgerät entstehen“, so Leon Kräusche von der Wirtschaftsförderung. „Vielleicht ein weiteres Teil unseres Buddelschiffes. Das haben wir extra so gekauft, dass man es stückweise erweitern kann.“

Die Promenade entlang, dann die Mole hoch und runter: 66 Teilnehmer traten zum Hauptlauf in Sassnitz an Quelle: anne ziebarth

Familie tritt gemeinsam an

Ganz reichen werden die beim Spendenlauf gesammelten gut 1500 Euro (500 Euro von den Läufern und Sponsoren, 1000 Euro von der Stadt Sassnitz) nicht – nach Aussagen Kräusches kann so ein Spielgerät schon mal eine fünfstellige Summe kosten.

Fynn Bernklau aus Bad Bramstedt strahlte trotzdem mit der Sonne um die Wette. Für ihn war es eine Art Familienrennen. Mama Christina war ebenfalls am Start, auch seine Cousine Nele Aust hatte die Laufschuhe geschnürt. „Mittlerweile wohne ich arbeitsbedingt in Stralsund, leider muss ich fast sagen“, erzählt die 21-Jährige. „Aber ich stamme aus Sassnitz. Und am Meer zu laufen ist sowieso das Schönste.“

Von Anne Ziebarth