Montagabend in Stralsund: Corona-Demo und Mahnwache für Pandemie-Tote

Kritiker und Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen wollen sich erneut am Montagabend um 18 Uhr vor der „Gorch Fock“ treffen und anschließend durch die Innenstadt ziehen. Zu den vergangenen Protesten kamen stets mehrere Hundert Teilnehmer. Ausschreitungen wie beispielsweise in Rostock hat es in Stralsund bisher nicht gegeben.

Wenn die Demonstranten über den Alten Markt gehen, werden sie dort am Rathaus rund 40 Kerzen sehen, die für die Stralsunder Opfer der Coronapandemie stehen sollen. Diese sind Teil einer Mahnwache, zu der die SPD in Stadt und Landkreis aufruft. Die Aktion steht unter dem Motto „Solidarität – nicht nur in Stralsund: Maske auf, Abstand halten, impfen“ und beginnt um 18 Uhr am Rathaus.

„Für faires Streiten, statt nur Frust rauslassen“

„Wir möchten ein Zeichen setzen für einen friedlichen und solidarischen Umgang miteinander. Für Sachlichkeit und Verantwortung füreinander. Für faires Streiten, statt nur Frust rauslassen“, heißt es in der Ankündigung, in der außerdem darauf hingewiesen wird: „Es soll eine stille Aktion sein.“

Möglicherweise ist dies inspiriert von einer Aktion in Greifswald, als am vergangenen Montag direkt neben dem Protest der Maßnahmen-Kritiker mehr als 1500 Grablichter auf dem Marktplatz ausgestellt wurden. Jedes Licht sollte für eine an oder mit dem Virus gestorbene Person in Mecklenburg-Vorpommern erinnern.

Von Kai Lachmann